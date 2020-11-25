雲品異業結盟 搶中小型尾牙商機

雲品國際（2748）擴大旗下「君品Collection」的營運範疇，特別與「延伸行銷公關創意團隊」異業结盟，在2021年1月時將南港展覧館變身為優於防疫標準的「行動宴會廳」，譲原本只能辦理大型外燴的南港展覽館變身為50桌至120桌規模的中小型外燴首選場域，提供各大企業得以續辦尾牙，且降低單一場次桌數、分散場次的另一種選擇。

歲末年關將至，因為Covid-19疫情影響，往年企業大型尾牙動輒席開數百桌的盛況已不復見，為了因應大型尾牙外燴的急速流失，南港展覽館除了具有挑高9公尺、相較寬敞且設有強力抽風排氣系統，中央空調還加裝了UV紫外線滅菌消毒燈管，確保館內空氣循環為清潔無菌的狀態，並且落實中央疫情指揮中心所建議的室內1.5公尺社交距離的桌距規範，量體溫、實名參加制、服務人員均配戴口罩、酒精洗手等規定，更能夠因應企業防疫的需求將每桌10人改為每桌8人，提供企業千人以下仍能正常舉辦尾牙活動的安心防疫新選擇。

由君品Collection與延伸行銷公關創意團隊共同承攬的尾牙活動將擁有7,180平方公尺的宴會空間，除了規劃50桌到120桌的座位區之外，還設置了寬12.78公尺、高7.6公尺的活動主舞台，規劃有3面300吋舞台大型螢幕，座位中後段更安排了4座200吋的補強螢幕，讓舞台表演與活動更加身歷其境，全區的音響配置則以陣列式音響進行規劃，讓展覽館中的尾牙活動能夠傳達出均衡且清楚的音場效果。

目前有多家大型企業非常有興趣正在積極洽詢中，其中以北部的科技廠詢問度最高，希望在傳統第四季中依舊能讓維繫同仁凝聚向心力的重要尾牙活動能如期舉行，犒賞這一年來的辛勞與付出。