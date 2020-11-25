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想遠離「三高」及阿茲海默？周卓煇指明路「擁抱暗黑」

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
清大材料系所教授周卓煇發表新書「擁抱暗黑」，傳授遠離三高及阿阿茲海默症的健康心法。記者李珣瑛／攝影
清大材料系所教授周卓煇發表新書「擁抱暗黑」，傳授遠離三高及阿阿茲海默症的健康心法。記者李珣瑛／攝影

清華大學材料系所教授周卓煇，是研究燭光OLED照明的專家，他的新書《擁抱暗黑：光電學家教你健康好眠的實用手冊》一上市，就躍居自然科普暢銷書排行第一。近年來，周卓煇積極演講上百場，確只能影響約5,000人如何活得更健康，於是他發心出書，要協助更多的現代人挽救自己身體的健康。

周卓煇昨天在清大舉行新竹發表會，他指出，入夜以後的「暗黑」，有很強大、很神奇的力量，人類與萬物的健康，都離不開它。他說，擁抱暗黑可以讓人健康、長壽、美麗，同時也能遠離「三高」和阿茲海默症的提早到來。

周卓煇研究發現，「三高」即高血脂造成的肥胖，高血糖造成的糖尿病，高血壓造成的心血管疾病，都是深受「現代」電子照明的影響，最簡單且有效的預防方法，就是日落後能「擁抱暗黑」，讓人體自然分泌褪黑激素，同時展開自體的療癒作用。甚至，導致失智的阿茲海默症，也可透過擁抱暗黑而避開。

周卓煇說明指出，夜間被光曝照會引發失眠，而長期失眠的人，又會是阿茲海默症的好發者。若能做到「入夜擁抱暗黑」，讓「天然安眠藥－褪黑激素」得以充分分泌；如此既可以舒眠，又可以洗滌腦內的毒蛋白；少了引發阿茲海默症的毒蛋白，便是最有效的預防方法。並且也可避開乳癌、攝護腺癌的好發。

3C產品盛行之後，周卓煇憂心地指出，不但成人的睡眠時間非常不足、睡眠品質差，就連正在成長的孩子，也是嚴重缺乏睡眠時間和品質。他因此特別將專家群推薦的睡眠時數，羅列在新書裡頭。

周卓煇說，新冠疫情迅速放大了「宅教育」，大量刺激「宅經濟」，也迫使人類進入一個令人痛苦的「宅世紀」；雪上加霜的是，這「宅世紀」還伴隨著空前巨大的「藍害海嘯」，也就是3C螢幕裡頭富含的藍光，對人類的眼睛與身體都會造成不良的影響。

清大材料系所教授周卓煇發表新書「擁抱暗黑」，傳授遠離三高及阿阿茲海默症的健康心法。記者李珣瑛／攝影
清大材料系所教授周卓煇發表新書「擁抱暗黑」，傳授遠離三高及阿阿茲海默症的健康心法。記者李珣瑛／攝影
清大材料系所教授周卓煇的新書「擁抱暗黑」，躍居自然科普暢銷書排行第一。記者李珣瑛／攝影
清大材料系所教授周卓煇的新書「擁抱暗黑」，躍居自然科普暢銷書排行第一。記者李珣瑛／攝影

阿茲海默症 失眠

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