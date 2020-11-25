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東元電動車動力系統 T Power勇奪台灣精品金質獎

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

第29屆 Taiwan Excellence 台灣精品選拔結果揭曉，東元電機（1504）以「高效能次世代電動車用動力系統」T Power勇奪台灣精品金質獎，為國產自製唯一將車用馬達與驅動器二合一之廠商，先進技術領先台灣市場。並已獲得台灣、日本、泰國、印度、和越南等國內外多家電動車業者之可能合作商機，可望於2021年第三季之後，逐步實現。

東元電機今年榮獲金質獎的產品「高效能次世代電動車用動力系統」，是具模組系列化設計及高效率之電動車用永磁同步電機，擁有特殊緊湊結構設計，較同級距馬達重量少逾15%，輸出功率提升1.8倍，體積減少逾25%，適用於車輛有效之空間尺寸要求。

高效率永磁動力馬達，效率達IE4，是東元在今年二月推出的品牌產品「T Power 90動力系統」，可以擴充到50kW~130 kW範圍，適用於多樣的乘用車與商用車。這項領先台灣業界的產品，具有高扭力馬達設計，和低電磁噪音專利，推出之後立刻受到多方矚目，除台灣本土電動車製造商，其他包括日本、泰國、印度、和越南，都有商機積極洽談中。

其中，在台灣車廠合作案方面，已取得訂單，將應用於3.49噸商用貨卡。東元電機董事長邱純枝指出，東元目前正積極擴充模組至150kW~250kW範圍，預計下一階段將針對大型巴士、大貨車、和其他特殊應用載具爭取商機，行銷區域包括亞太市場，其至歐洲市場。

邱純枝表示，秉持「節能、減排、智能、自動」的公司願景，東元承諾要成為台灣在電動車動力系統產業的先驅者及領導品牌。

東元電機本屆總共獲得11項精品獎，得獎數量為機電製造業之冠。也是繼去年以送餐機器人得到銀質獎的殊榮後，連續第二年獲得金銀質獎的肯定。

東元電機今年獲獎產品，涵蓋面向廣泛，其中，延續智慧移動平台技術的產品與系統包括了東元智能收餐服務型機器人、智慧UVC防疫機器人、和無軌道智慧移動平臺多車派遣與管理系統。不但滿足了疫情期間的消毒需求，更延伸到不同產業的應用。

其他獲獎產品還包括，水冷式永磁同步變頻冰水機、智慧節能-聯網商用氣冷變頻箱型機、智能監控超高功率密度低壓馬達、聯網型多功能向量變頻器、智能監控變頻永磁馬達、自啟動同步磁阻馬達、和MP500機床水車系統解決方案，充分展現東元各事業部研發成果，並已上市擁有良好銷售實績。

「台灣精品獎選拔」被譽為臺灣產業界的奧斯卡獎，由經濟部國際貿易局主辦與外貿協會執行，東元表示，會持續研發創新，符合「節能、減排、智能、自動」的願景，生產出更具價值的台灣精品。

東元電機 電動車

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