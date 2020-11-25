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雃博陽壓呼吸器面罩 榮獲第29屆台灣精品獎金質獎

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
醫材公司雃博以旗下陽壓呼吸器面罩，奪下第29屆台灣精品獎金質獎。(右起)雃博總經理陳恆偉。雃博／提供
醫材公司雃博以旗下陽壓呼吸器面罩，奪下第29屆台灣精品獎金質獎。(右起)雃博總經理陳恆偉。雃博／提供

醫材公司雃博（4106）今日宣布，以旗下陽壓呼吸器面罩奪下第29屆台灣精品獎金質獎。雃博總經理陳恆偉表示，本次獲金質獎的面罩以無框架設計、全布料支撐、進出氣分流三大特色開發出兼具舒適性與功能性的陽壓呼吸器面罩，剪除使用者心理層面的病識化標籤，提供阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者舒適自在的體驗。

由於面罩是使用者與陽壓呼吸器之間最關鍵的介面，一個舒適安靜的面罩，可以大幅強化使用者的順應性，進而顯著提升OSA的治療效果。根據市場調查，全球約有4%成年人罹患OSA ，其中最主要區域為北美市場，其次為歐洲市場，亞太市場雖目前占比不高，但因當地經濟成長及對OSA疾病日益重視，故區域成長動能最高。目前估計2020年全球陽壓呼吸器面罩產值約20.2億美元，預估在2026年市場規模將達到27.44億美元，預估2021-2026年全球的平均年複合增長率為5.2% 。

雃博多年投入陽壓呼吸器及面罩研發，累積深厚技術與專利基礎，臨床掌握使用者需求，目前陽壓呼吸器面罩在西班牙市場佔有率破5成，累積服務超過百萬位使用者。雃博總經理陳恆偉表示，陽壓呼吸器面罩不是一個簡單的耗材配件，而是使用者與呼吸器之間的重要橋梁，世界大廠皆視面罩為兵家必爭之地，佈局上千數量專利。雃博視面罩為短中期重要發展策略，將持續投入研發資源，延續雃博一貫以病人為中心的設計理念，依據各種使用者需求，輔以人因工程分析為基礎，開發出各式不同功能與特色的面罩，以完整產品線提供不同族群同樣的舒適夜晚。

雃博

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