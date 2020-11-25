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2020線上馬來西亞臺灣形象展 超過千場雲端洽談商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
2020線上馬來西亞臺灣形象展貿協董事長黃志芳致詞。業者／提供
2020線上馬來西亞臺灣形象展貿協董事長黃志芳致詞。業者／提供

線上馬來西亞台灣形象展於25日正式線上開展，是今年最大型的線上展覽，共200家台灣廠商線上參與，包含高雄市經發局、嘉義市工商發展投策會及、金屬中心及台灣蘭花產銷發展協會等皆為首次參與，線上洽談會場次更逾1,000場。

開幕典禮台北與吉隆坡連線進行，貿易局李冠志副局長與馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍出席台北現場外，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠、馬來西亞對外貿易發展機構（MATRADE）市場部總監凱魯安華（Khairul Annur）及馬來西亞中小企業公會全國總會長拿督江華強等，都應邀出席並連線致詞。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，台馬雙方關係非常密切，不論經貿、學術、藝文及醫療等交流都相當友好，且互助互利。今年馬來西亞當地受嚴重疫情影響，無法至當地辦理實體展覽，但典禮最後呈現兩國人民以不同母語，如華語、閩南語、廣東話、馬來文以及原住民語等相互問候「好久不見，您好嗎？」，象徵雙方多元融合，友誼相乘，使展會增添溫馨感受。

繼日前線上越南、印尼以及泰國台灣形象展之後，線上馬來西亞台灣形象展參展家數達200家，為本年規模最大的線上展覽，同時將近300家馬來西亞買主預約雲端洽談，並成功邀請到馬來西亞最大直銷商Cosway、汽車零配件研發大廠APM Engineering & Research及產品覆蓋整個馬來西亞的Shiny Marketing Group等共同參與，安排洽談場次已超過1,000場，可望再創線上展覽媒合佳績。

本次展覽有七大產業主題，規劃13個主題館，包含台灣食品、時尚生活、尖端醫療、資通訊及智慧應用、工業4.0、台灣觀光及清真區等，各地方單位參展也非常踴躍，除了蘭花協會，展現台灣特有蝴蝶蘭之美外，首次參展的嘉義市政府規劃嘉義市形象館，展現嘉義市當地獨特特色及美食，如世界聞名阿里山所產之農產及食品：烏龍茶冰淇淋、山葵冰淇淋、日月潭紅茶及巧克力鳳梨酥等；高雄市籌組的主題形象館則嚴選在地之美妝業者共同參展，展出各式護膚面膜、精油產品、多功能手工皂等產品。

2020線上馬來西亞臺灣形象展貴賓合影。業者／提供
2020線上馬來西亞臺灣形象展貴賓合影。業者／提供

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