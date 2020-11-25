大談5G及智慧城市結合 新北無人機聯隊、食安平台吸睛

經濟日報今（25）日舉辦2020創新論壇「5G啟動 產業智慧轉型」，新北市副市長陳純敬表示，5G將可以更有效將新北智慧城目標落實在日生活，大談新北市府如何運用新興技術一一克服5G產業鏈轉型，2021進入超高齡社會及極端氣候等難題，包括發展食安智慧監控平台將食品加熱異常溫度發生率降至0%，以及發展無人機聯隊，投入車流及災害控管。

陳純敬表示，根據麥肯錫研究指出，智慧城市建設可以有效提升居民生活品質、增加GDP與工作機會，預估未來8年，市場產值每年以16至23%規模成長，提升居民生活的質量一至三成。而根據Allied Market Research調查，智慧城市2018年市場規模為6,222億美元，預估2025年可達2.4兆美元。

陳純敬分析，新北市在城市發展上面臨三個面向的問題。首先在經濟層面，5G時代來臨將帶來全球產業鏈轉型及創新創業等課題。社會面上，新北市將在明年將進入超高齡社會，銀髮族從60萬增加到80萬人，政府效能備受挑戰；環境面上，面對極端氣候，新北市共有一半以上轄區在山裡，土石流潛勢警戒235條及海岸線長達120公里等環境因素，災害防治工作不能少。

因此，新北市提出運用大數據、資安及5G為基礎，以實現SDGs（Sustainable Development Goals）永續發展目標，以資料治理、服務創新為政策核心，提供市民便利創新市政服務、簡化市政服務流程，提供企業可靠基礎建設與管理法規，及機關要建立大數據中心進行數位轉型與資料治理。

陳純敬舉例，面對經濟面向問題，新北市府提出智慧共桿計畫，推展兩萬盞智慧路燈，將同時搭載監控攝影機、空氣盒子、5G小型基地台及WiFi熱點，進行環境監控及人流、車流辨識。新北也在淡海地區設置國內首座公共運輸系統「智駕電動公車」的運轉測試場域，除了開放民眾搭乘以改善乘車狀況，也藉此成為企業及政府擬訂駕車政策、法令、技術、保險的參考依據。

社會面向方面，政府建置多項平台，如大數據中心收集各局處業務資料以輔助重要市府決策；智慧交通管理平台整合各交通感測數據，以達到視覺化管理中心；食安智慧監控平台監控轄內17家團膳及99間校園自立午餐，並已將食品加熱異常溫度發生率從3.1%下降至0%，校園疑似食品中毒通報下降83%。

陳純敬也公布，新北市也會發展無人機聯隊，目前先規劃飛手訓練，預計辦理培訓課程，未來可將無人機投入災情監控、巡查或蒐證及人流車流監控等任務。

最後談到環境面問題，陳純敬表示新北市已設置全災型智慧化指揮監控中心，去年榮獲IDC亞太區智慧城市大獎。該中心集合中央、地方90個防災資料庫，100萬筆防災資料集數據及1.3萬台CCTV，達到全國首創全災型應變指揮決策系統，可完成災前48小時淹水預警、監控，災中案件視覺分級化管控，以及災後防救災檢討及改善對策研擬。未來新北市也將打造5G智慧救災大隊，配備智慧搜救戰情車、Ar智慧搜救眼鏡及智慧無人機隊等。