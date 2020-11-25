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永和透天搶到沒貨 韓國街小巷平房也爆高價交易

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
永和中興街示意圖。 本報資料照
永和中興街示意圖。 本報資料照

實價揭露，有「韓國街」之稱的永和中興街巷內，一間建坪23.5坪、地坪63.5坪、屋齡65年透天平房轉手，總價多達7758萬元，為今年永和最高總價透天。資料顯示，買方為一家建設公司，高價買下，主要為了都更

大家房屋企研室主任郎美囡表示，永和地狹人稠，住宅需求強勁，但建地一地難求。許多建商看好房價，近二年積極蒐購透天厝，2018年就有36筆透天交易，去年更進一步上升到44筆。

由於能賣的，可以買的，大都已被卡位，所剩不多，今年至今僅交易14筆，多數位於巷內，包竹林路、永貞路、永和路等。

最新交易的透天，為一層樓平房，位於中興街84巷內。郎美囡指出，這棟透天臨接的巷道狹窄，地點並不理想，不過基地面積有63.58坪，以透天而言土地面積不小，若能與周邊舊住宅整合，基地面積可達到百坪以上的規模，有助於提升開發效益。

郎美囡表示，永和中興街因有許多店家販售韓國食品、衣物，素有永和韓國街之稱，街道呈東西向，西側接最為繁榮的永和路及捷運頂溪站，東側接永和早期開發路段竹林路。中興街上除了韓貨商店外，還有市場、耕莘醫院，也鄰近網溪國小，生活機能佳、居住密度高，近幾年新案量少，若都更整合成功，頗能吸引買方目光。

圖／取自google map
圖／取自google map

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