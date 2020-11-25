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雲品搶攻中小型尾牙商機 將南港展覽館變身行動宴會廳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，往年企業大型尾牙動輒席開數百桌的盛況已不復見，為了因應大型尾牙外燴的急速流失，雲品國際（2748）擴大旗下「君品Collection」的營運範疇，與「延伸行銷公關創意團隊」異業结盟，在2021年1月時將南港展覧館變身為優於防疫標準的「行動宴會廳」，譲原本只能辦理大型外燴的南港展覽館變身為50桌至120桌規模的中小型外燴場域。

雲品表示，為做好防疫工作，除了具有挑高9公尺、相對寬敞的空間，且設有強力抽風排氣系統，中央空調還加裝了UV紫外線滅菌消毒燈管，確保館內空氣循環為清潔無菌的狀態，並且落實中央疫情指揮中心所建議的室內1.5公尺社交距離的桌距規範，量體溫、實名參加制、服務人員均配戴口罩、酒精洗手等規定。此外，因應企業防疫的需求將每桌10人改為每桌8人，提供企業千人以下仍能正常舉辦尾牙活動的安心防疫新選擇。

由君品Collection與延伸行銷公關創意團隊共同承攬的尾牙活動將擁有7,180平方公尺的宴會空間，除了規劃50桌到120桌的座位區之外，還設置了寬12.78公尺、高7.6公尺的活動主舞台，規劃有3面300吋舞台大型螢幕，座位中後段並安排了4座200吋的補強螢幕，讓舞台表演與活動更加身歷其境，全區的音響配置則以陣列式音響進行規劃，讓展覽館中的尾牙活動能夠傳達出均衡且清楚的音場效果。

雲品表示，此方案主要瞄準依舊希望讓重要尾牙活動能如期舉行的業者，方案推出後，目前有多家大型企業非常有興趣正在積極洽詢中，其中又以北部的科技廠詢問度最高。

尾牙 雲品

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