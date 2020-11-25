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聲寶深耕台南 台南廠即將落成85年新里程碑

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
聲寶集團總裁陳盛沺(右)、總經理許經朝(左)在台南廠展示區，介紹今年度新產品。記者張義宮／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺(右)、總經理許經朝(左)在台南廠展示區，介紹今年度新產品。記者張義宮／攝影

家電大廠聲寶（1604）今（25）日舉行2021年新品發表會，本次特地移師台南，引領參觀即將落成的台南廠房，並在新廠showroom發表冰箱、洗衣機等多款風格新品，帶給消費者全新感受的聲寶家電。聲寶集團總裁陳盛沺說：「今年第4季業績持續成長，將創近5年單季新高，台南廠擴大投資冰箱生產線將再斥資10億元，成為聲寶新的生產基地。

2021年聲寶台南新廠開始佈建洗衣機、冰箱及空調產線，積極整合生產、製造及服務，全面提供「台灣製造」信賴可靠的家電產品，滿足台灣消費者的需要。

主持發表會的陳盛沺表示，過去的85年，聲寶家電已深入台灣家庭，未來的聲寶，要以繽紛美型高貴不貴的風格家電，吸引年輕人的目光，讓聲寶產品持續擴散，一直陪伴台灣消費者長長久久。

聲寶2021年推出科技精品冰箱，採用最新「NANO-Ti極光鈦」技術，大量使用通過美國FDA安全檢驗、MricoBac抗菌認證原料，抗菌效果達99%以上，不只冰新鮮，更冰健康。另洗衣機部分，除一貫配有pico pure水離子有抑菌除臭功能外，今年更在容量上升級，外機尺寸不變，容量加大，每次可多洗五件衣服，更省時。新品除有節能、省水、環保標章外，今年九成以上新機申請通過「MIT 台灣製造微笑標章」，強調台灣製造，品質更可靠。

聲寶總經理許經朝指出，除大家熟悉的大型家電外，今年聲寶更推出多款風格家電，有別於以往成熟穩重的風格，繽紛年輕的色彩，吸引喜歡求新求變的年輕人。歐風美型冰箱（SR-C21D(R) ）艷紅優雅緋麗的圓角造型，提供年輕族群購買家電最時尚的選擇，還有小尺寸粉、綠兩種選擇，租屋族、小資族最適合。

微波爐也提供了白色以外的其它選擇，煙燻粉、復古綠，搭配廚房設計更有特色。除了造型特別外，功能也試圖創造「差異化」，利用過去生產空調壓縮機的經驗，推出小台的「微型空調」，搭配「模組化床體」，就成了專屬「寵物空調」，看好寵物商機，聲寶對此產品很有信心，專屬空調讓毛孩再也不怕炎熱夏季，預計明年元月推出。

自1936年創立以來，聲寶已歷經85個年頭。從早期的拿破崙電視、北歐冷氣、美滿冰箱、愛情洗衣機等，到今年QLED 量子點顯示螢幕、Nano-Ti 極光鈦抗菌冰箱，Pico pure 奈米水離子洗衣機，聲寶持續研發創新，「台灣需要、聲寶製造」。

有別於同業將產線外移降低製造成本，聲寶堅持將產線留在台灣，投資大量設備、資金，打造14,000坪的聲寶台南廠。明年起林口總公司也會啟動企業總部興建計畫，未來為林口廠區，管理企業開發、物流、餐飲及養生住宅等事業。聲寶持續推動「品牌年輕化」，今年與中信啦啦隊峮峮、短今等5位PS Sister 合作發行企業限量月曆，為傳統品牌注入青春活力，成功創造粉絲搶購熱潮。

聲寶集團總裁陳盛沺發表寵物空調，看好寵物商機，預計明年元月推出。記者張義宮／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺發表寵物空調，看好寵物商機，預計明年元月推出。記者張義宮／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺表示，聲寶深耕台南、 放眼台灣 ，台南廠即將落成，邁向創業85年新里程碑。記者張義宮／攝影
聲寶集團總裁陳盛沺表示，聲寶深耕台南、 放眼台灣 ，台南廠即將落成，邁向創業85年新里程碑。記者張義宮／攝影

聲寶 家電 冰箱

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