三井OUTLET台中二期動土後年營運 再新增50家專櫃
台灣首座海港型購物商城MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，並於2020年11月正式動工，將新增50家專櫃進駐，加上原一期全設施專櫃將可達220家專櫃，預計2022年開幕營運。
MITSUI OUTLET PARK由三井不動產集團投資，為台灣首座大型OUTLET，目前共有林口、台中兩據點，三井表示，MITSUI OUTLET PARK台中港自2018年12月12日開幕以來，不僅帶動沉寂已久的中部海線觀光，更促進地方發展與在地就業率的提升，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。
三井指出，在有了廣大消費者的支持與一年多來傾聽消費者聲音與需求，MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，二期預定地位於一期停車場部分區域展開，為一層樓戶外型設計，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。
三井也說，除了持續引進更多的精品品牌、國際性品牌之外，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言