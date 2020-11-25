快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

三井OUTLET台中二期動土後年營運　再新增50家專櫃

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
MITSUI OUTLET PARK二期商場示意圖。業者提供
MITSUI OUTLET PARK二期商場示意圖。業者提供

台灣首座海港型購物商城MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，並於2020年11月正式動工，將新增50家專櫃進駐，加上原一期全設施專櫃將可達220家專櫃，預計2022年開幕營運。

MITSUI OUTLET PARK由三井不動產集團投資，為台灣首座大型OUTLET，目前共有林口、台中兩據點，三井表示，MITSUI OUTLET PARK台中港自2018年12月12日開幕以來，不僅帶動沉寂已久的中部海線觀光，更促進地方發展與在地就業率的提升，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。

三井指出，在有了廣大消費者的支持與一年多來傾聽消費者聲音與需求，MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，二期預定地位於一期停車場部分區域展開，為一層樓戶外型設計，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。

三井也說，除了持續引進更多的精品品牌、國際性品牌之外，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點。

觀光

延伸閱讀

三井台中港二期建照通過 拚2021下半年開幕

三井台中港OUTLET PARK二期建照過關 2021下半年開幕

三井OUTLET加碼台中港二期 拚明年開幕招商200家

華泰名品城坐穩Outlet霸主地位 明年挑戰百億營收

相關新聞

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

以中國市場為主的鮮活果汁，在新冠肺炎疫情衝擊下，年初訂單歸零、員工無法開工；如今，靠著布局數年的新品與智能化廠房，今年前3季獲利創歷史新高，它如何逆轉勝？

類出國2.0星宇航空搶頭香 12月前進台南

響應交通部近日推出的類出國2.0計畫，星宇航空搶頭香，今（25）日宣布將於12月19日執行2.0首發航班，預計於當天飛航...

聲寶深耕台南 台南廠即將落成85年新里程碑

家電大廠聲寶（1604）今（25）日舉行2021年新品發表會，本次特地移師台南，引領參觀即將落成的台南廠房，並在新廠sh...

三井OUTLET台中二期動土後年營運　再新增50家專櫃

台灣首座海港型購物商城MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，並於2020年11月正式動工...

大樹藥局與日本SUGI藥局結盟 朝健康照護型藥局布局

大樹（6469）與日本的「SUGI藥局（スギ薬局）」今（25）日舉辦「亞太發展合作簽約儀式」，雙方將結合經營策略、商品引...

三井OUTLET加碼台中港二期 拚明年開幕招商200家

台灣三井不動產集團加碼投資台中，繼東區LaLaport購物商城今年6月動工，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程...

台經院10月景氣動向 製造業連六月走高

台經院今天公布10月景氣動向，受到全球疫情再度暴發，各國重啟嚴控措施，使得企業信心再度下滑，恐再度減緩全球經濟復甦動能，...

未來10年 工研院3大藍圖

工研院昨天舉辦「二○三○技術策略與藍圖論壇」，特別邀請智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、台大醫學院名譽教授李源德、...

高端新冠疫苗 接到首筆訂單

國產新冠疫苗將接獲第一筆訂單，高端疫苗昨（24）日證實，已與馬來西亞企業Metronic Global Bhd（MGB）...

投資展望論壇／陳博志：全球新分工 台灣有優勢

台大經濟系名譽教授陳博志表示，今年爆發新冠肺炎疫情、並擴散全球後，改變人們對全球分工的態度與作法，由過去重視成本改變為注...

優惠55萬 和泰Sienna對戰水貨

車市龍頭和泰車昨（24）日發表七人座Sienna車款，並祭出「超過50萬元的優惠」向水貨車宣戰。和泰車指出，傳統水貨車與...

多功能廂型車 漸受青睞

休旅車已成台灣車市主流，多元需求更是趨勢。MV（多功能廂型車）穩占台灣車市比重約7到8%，MV車款中，進口車占約四成而且...

熱門新聞

史上最重！玉山銀理專盜領1.4億元 金管會重罰2000萬

國產新冠疫苗首筆代理合約 高端將供應馬國300萬劑疫苗

銀行理專A錢 金管會重罰玉山2,000萬元、副總連坐

重大傷病險 明年7月不再限憑卡理賠

台積電南科3奈米新建工程上樑 劉德音提三大目標

房地合一稅大增、擋不住炒房？ 財長：不全然無效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。