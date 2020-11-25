三井OUTLET台中二期動土後年營運　再新增50家專櫃

台灣首座海港型購物商城MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，並於2020年11月正式動工，將新增50家專櫃進駐，加上原一期全設施專櫃將可達220家專櫃，預計2022年開幕營運。

MITSUI OUTLET PARK由三井不動產集團投資，為台灣首座大型OUTLET，目前共有林口、台中兩據點，三井表示，MITSUI OUTLET PARK台中港自2018年12月12日開幕以來，不僅帶動沉寂已久的中部海線觀光，更促進地方發展與在地就業率的提升，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。

三井指出，在有了廣大消費者的支持與一年多來傾聽消費者聲音與需求，MITSUI OUTLET PARK台中港決定將啟動二期擴建開發計畫，二期預定地位於一期停車場部分區域展開，為一層樓戶外型設計，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。

三井也說，除了持續引進更多的精品品牌、國際性品牌之外，最受台灣消費者喜愛的日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點。