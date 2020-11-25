韓國浦項鋼鐵氣爆 中鋼銷量可望激增

韓國浦項鋼鐵高爐發生氣爆，由於是高產能的高爐受創，接下來可能會影響其外銷量能；中鋼（2002）評估，原本國際鋼鐵景氣出現好轉，現在浦項事件如果擴大影響，中下游廠商可能追量，將會帶動中鋼明年第1季的銷售量。

浦項鋼鐵光陽廠1號高爐平均每日生產1.5萬公噸，中鋼評估如要花些時間完全復工，可能帶來較大的影響；目前消息雜亂，有消息傳不受影響、有消息傳要費較多時日恢復正常，但確實浦項已通知包括台灣在內的部分地區停止報價。

中鋼表示，因為最新盤價已報，所以，如浦項事件真有影響，將對中鋼1、2月外銷價格帶來正面調整，國內價格暫不受影響，但從第4季的銷售量已增加趨勢評估，浦項事件可能對明年第1季銷售量有更大的助益。

中鋼分析，美國鋼鐵因汽車等產業出現好轉，鋼品需求量增加，美國鋼鐵業明年1月的接單已滿，現在接單已排到明年2月，雖然開工率為73~74%，不及過往正常的80%左右，卻因為受到物流等因素影響，供需出現變化，現在美國鋼鐵流通價格為每公噸860美元左右。

包括南歐、日本、越南及中國大陸的熱軋鋼品報價每噸也在600美元左右，浦項如果產能受創而減少外銷量，也可能會把更多可外銷產量轉往美國，以賺取更高的利潤，對南亞等亞洲地區的供貨量或許會減少。

中鋼表示，今年第4季已感受到市場追量現象，第4季銷售量季增20、30萬噸，明年第1季初估還會再增加10、20萬噸，由於汽車等景氣出現轉佳，國內鋼鐵中下游廠商似有開始囤貨且追量的現象，對中鋼接下來的銷售量帶來正面效果。