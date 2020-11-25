新車助威 裕日車第4季業績可期

國內車市今年很旺，裕日車（2227）代理的NISSAN全面搶攻年底年終換車潮，推估新車上市效應將顯現在第4季的業績。10月發表全新SENTRA接單突破3500張，銷售開紅盤，再推跨界跑旅的JUKE接棒，預接單已經突破200台，原本市場以為TOYOTA Corolla Cross推出後，會影到NISSAN KICKS銷售，由於車型跟主攻市場還是不太相同，剛好滿足不同需求的顧客群，KICKS 10月、11月依舊熱賣。

裕日車總經理李振成日前也表示，國內車市愈接近年底買氣愈旺，裕日車當然要準備好產品迎戰商機，第一線業代的感受最深，加上汰舊換新補助年底到期，明顯逼出換車潮，NISSAN SENTRA推出後讓消費者回頭買休旅車，KICKS因市場區隔不同，今年依舊熱銷，再加上推出JUKE的預接單表現優於預期，全年銷售台數成長可期。

裕日車受惠於中國車市好轉，轉投資的大陸金雞母東風日產汽車銷售也跟著升溫加持下，第3季對裕日車獲利貢獻度增加，推升裕日車第3季稅後淨利寫下今年單季最高達21.62億元，EPS達7.21元，居上市車商之冠。

搶攻第年底購車旺季，裕隆日產汽車下半年連推兩款新車，考量到國人喜歡休旅，再推出更適合年輕人的跨界跑旅進口車JUKE，目前預接單已突破200輛，已接近今年配額300輛，市場也推估有機會在12月初就提前達到今年配額300台，為第4季整體銷售推升再進臨門一腳。

據根統計，另二兩熱門車款，今年銷售也是「嚇嚇叫」，其中，KICKS 1-10月掛牌1.34萬台，Sentra在10月推出後，接單已突破3500台，也因為大改款的SENTRA融入日產最新世代的設計風格，動感十足，讓原本不買房車的人回頭，讓銷售皆超越原預估目標；尤其，目前還是受到疫情影響，國際零件供應較吃緊，Sentra在推出後，還有許多車主在等車，裕日車已努力因應消費者需求調整產能結構，能提早交車給車主。