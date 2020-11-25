10月營業氣候測驗點變動小 製造業持續走高

台灣經濟研究院今（25）日公布10月營業氣候測驗點，製造業持續走高，服務業、營建業測驗點微幅下滑。景氣變化不大。

台經院指出，10月有兩個連續假期，一是中秋連假，一是國慶假期，致使工作天數減少，抑制10月營收。測驗點由當月景氣與對未來半年景氣看法構成，當月景氣受工作天數減少影響，因而也影響了10月各業測驗點。

10月營建業營業氣候測驗點為111.17點，較9月下滑0.02點，再度轉為下滑的走勢，但變動很小。製造業為101.27點，較上月增加0.81點，連續第六個月上揚，創下自2018年8月以來新高。服務業為96.80點，較上月減少0.46點，結束先前連續六個月上揚態勢轉為下滑。

10月營造業景氣溫和成長。公共工程進度超前表現依然，因為政府衝刺年度預算達成率，各主辦機關加快消化預算與撥付核銷工程經費，廠辦與房屋建築工程持續不錯。由於先前因疫情關係，為刺激景氣，公共工程提前發包，對未來半年景氣看法，近八成持平。

在不動產業方面，10月六都建物買賣移轉棟數較上月衰退10.9%，有三原因：（1）基期高；（2）連假導致地政機關過戶登記天數減少；（3）賣方開價趨高，自住客追價無力暫時觀望。但對未來半年看法，逾五成業者持平，並沒有因內政部查紅單、金管會專案管理房貸而看壞。

製造業部分，台經院指出，反而出現傳產好，電子產業兩極的局面。石化原物料與鋼材價格走高，令化學產業與鋼鐵基本工業看好當月與未來半年景氣；電子產業需求依舊暢旺，但上月受陸商提前拉貨令基期變高，使得部分電子廠商營收較上月衰退，電子機械業廠商對於當月景氣看法呈現兩極。

服務業方面，受到中秋國慶連假、百貨周年慶開打、安心旅遊補助月底結束民眾把握出遊機會，令零售業與餐旅業者看好當月景氣表現，但全球疫情持續升溫，可能仍將限制國人出國旅遊與國外旅客來台客源，尤其餐旅業者多認為未來半年景氣仍不樂觀。