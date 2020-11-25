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台經院10月景氣動向 製造業連六月走高

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天公布10月景氣動向，受到全球疫情再度暴發，各國重啟嚴控措施，使得企業信心再度下滑，恐再度減緩全球經濟復甦動能，10月製造業營業氣候測驗點持續走高到101.27點，但服務業營業氣候測驗點則結束先前連續六個月上漲態勢，下滑為96.80點，較上月小幅減少0.46點，營建業營業氣候測驗點也再度轉為下滑，來到111.17點，下滑0.02點。

9月因為全球疫情未見大暴發，因此三大產業營業氣候測驗點同步走，製造業連五月上揚，服務業也是連六個月爬升，營造業則是止跌轉升，並創2010年5月以來高點。但本月疫情急轉直下，各國都重現疫情，不少國家重啟管制措施，影響廠商對未來經濟表現看。

台經院10月調查廠商顯示，製造業部分，因全球需求增溫，石化原物料與鋼材價格走高，化學產業與鋼鐵基本工業看好當月景氣與未來半年景氣看法，電子產業儘管需求依舊暢旺，但上月受陸商提前拉貨令基期變高，使得部分電子廠商營收較上月衰退，因此電子機械業廠商對於當月景氣看法呈現兩極。

調查顯示，製造業認為10月景氣為「好」比率為29.4%，較9月減少3.3個百分點，認為當月景氣「壞」的比率21.5%，較9月增加2.3個百分點，權重較大的化學工業與鋼鐵基本工業看好當月景氣，成衣及服飾業與皮革毛皮製品則看壞當月景氣，約有三成左右的電子機械業者看壞當月景氣。整體廠商對未來半年景氣看法，看好由上月的18.1%增加7.5個百分點至25.6%，看壞比率由21.3%減少3.6個百分點至17.7%，相較其他產業，化學工業與鋼鐵基本工業較看好未來半年景氣表現。

10月製造業營業氣候測驗點為101.27點，較上月的100.46點增加0.81點，呈現連續第六個月上揚態勢，創下自2018年8月以來新高。

服務業方面，受到中秋國慶連假、百貨周年慶開打、安心旅遊補助月底結束民眾把握出遊機會，令零售業與餐旅業者看好當月景氣表現，但全球疫情持續升溫，使得國人出國旅遊與國外旅客客源仍難以樂觀看待，因此餐旅業者對於未來半年景氣看法仍顯悲觀，其餘廠商多以保守看待。10月服務業營業氣候測驗點96.80點，較上月減少0.46點，結束先前連續六個月上揚態勢轉為下滑。

營建業方面，營造業10月景氣表現溫和成長，主要因公共工程進度超前表現，主要是為衝高年度預算達成率，各主辦機關加快消化預算與撥付核銷工程經費所致；雖然廠辦與房屋建築工程仍將持續有不錯的表現，但先前重大公建計畫因疫情之故，已有提前發包的情況，後續經費撥付的速度將不及以往突出，短期內土木工程表現相對壓抑，故未來半年營造業景氣有將近八成左右的看法為持平。

不動產方面，則因基期高、連假導致地政機關過戶登記天數減少，以及賣方開價趨高，使得自住買方追價意願薄弱，買氣陷入觀望等因素，加上金管會將針對銀行房貸進行專案管理，內政部也進行紅單的盤查，加上短期內供給壓力未除，故超過五成以上的業者對於未來半年看法呈現持平態勢。10月營業氣候測驗點為111.17點，較9月111.19點下滑0.02點，再度轉為下滑的走勢。

景氣 疫情 製造業

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