利多送暖！旅行社股全面大漲 觀光指數逼近疫情前水準

國際相繼傳出疫苗利多，明年經濟復甦可期，加上市場預期亞洲旅遊業復甦速度將優於西方國家，包括台灣、泰國、越南等地都被點名看好，激勵觀光股今（25）日大漲表態，其中，旅行社股漲勢最凶猛，易飛網（2734）股價攻頂，山富（2743）、五福（2745）盤中漲幅逾6%，龍頭股雄獅（2731）、鳳凰（5706）也漲逾5%。另外，飯店股晶華（2707）也大幅反彈，盤中漲幅逾4%。

在利多消息力挺下，上市觀光類股指數今盤中來到99.05點，直奔百點大關，盤中漲幅2.6%，漲勢一度居各類股之冠，觀光類股指數已逼近年初百點水準。法人表示，即便星港的旅行泡泡已被往後推，但市場都在關注這兩地推行的成果，若順利，可望有更多國家跟進，全球旅遊的解封將從亞洲國家開始，隨著疫苗陸續開花結果，旅遊業復甦可期。

此外，近期歐洲國家也傳出好消息，包括英國將放防疫耶誕假 ，以及法國疫情稍緩，可望採三階段解封，市場預估，遭疫情重創的旅遊業可望走出谷底，明年將看到更多的旅遊泡泡釋出。

在國境鬆綁前，國內旅行社業者仍以深耕國旅為主。包括雄獅拿下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權，和台鐵合約簽五年，估計一年可創造5億營收。山富在國內車行和高檔飯店支持下，推出多樣商品因應市場需求，搶攻年底聖誕節和跨年的旅遊商機，同時迎戰企業員旅旺季。另看準花東的旅遊需求，從現在開始到明年過年期間，預留台北到台東飛機機位，還有歌詩達莎倫娜號，羅馬眾樂園主題的豪華遊輪，分別於基隆和高雄出發，提供長程旅程交通上多樣選擇。