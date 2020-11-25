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台鐵慶南迴鐵路電氣化通車 推南迴線列車車票優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
慶祝南迴鐵路電氣化通車，台鐵局自今年12月23日起至明年1月3日止（含元旦連續假期），提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠。圖／台鐵局提供
慶祝南迴鐵路電氣化通車，台鐵局自今年12月23日起至明年1月3日止（含元旦連續假期），提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠。圖／台鐵局提供

為慶祝南迴鐵路電氣化通車，嘉惠地區民眾並帶動沿線觀光發展，同時鼓勵民眾元旦假期多利用大眾運輸工具，交通部台鐵局自今年12月23日起至明年1月3日止（含元旦連續假期），提供行經南迴線列車（含跨線列車、元旦連續假期加開班次）全票、孩童票五折優惠（愛心票、愛心陪伴票、敬老票因已有票價優惠，不再重複優惠），歡迎民眾多加利用，體驗全新南迴線電化風情。

台鐵局說，優惠車票可於官網及台鐵e訂通APP訂票、各車站售票窗口、多功能自動售票機、代售通路（超商、郵局）購（取）票，旅客請於乘車前購買車票，車上補票及到站補票不適用，環島之星觀光列車一次、二次及使用電子票證之旅客，亦不適用本優惠方案。

團體票乘車日期為109年12月23日起至110年1月3日止且行經南迴線之對號列車，可於乘車完畢後持車票至車站退還差額。

台鐵局南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行六列次普悠瑪及四列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計三列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。

電化通車後，台鐵環島路網即全面電氣化，鐵道局也預計投入7.882億元，針對南迴沿線八個車站（計有：大武、金崙、太麻里、知本、南洲、佳冬、加祿、內獅）美化，重塑場站外觀風貌、優化周邊環境景觀、強化車站空間質感。未來更配合新型電車陸續到位，將大幅提升南迴旅運、觀光及環保之服務品質。

相關開行車次請參閱台鐵局官網https://www.railway.gov.tw。

南迴線 台鐵 觀光

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