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大陸百貨業本季業績搶搶滾 藍天樂開懷

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

藍天電腦（2362）旗下中國大陸百貨業、群光廣場百貨，本季喜迎雙十一、聖誕節等重點購物檔期，藍天電腦樂觀預期，本季獲利無論是季增、年增均可倍數增長。

中國大陸GDP自今年第1季的負6.8%，至第3季正4.9%，預計全年GDP增長仍達正2%以上，相較IMF預測全球經濟全年將負4.4%而言，中國大陸於疫情爆發後內需復甦表現亮眼，百腦匯中國大陸事業群亦走出疫情影響，18家百腦匯科技廣場，目前有3家店100%滿租，平均出租率達95%，百腦匯與商家、廠商、消費者共同撐起IT商場的獨佔地位屹立不搖。前三季反映疫情，除積極擴增營收外，推動節流政策的落實，使商場2020年前三季營業利益達同期96%，營業利益率更較同期增長7%，稅後淨利達同期的1.1倍。

此外，群光廣場百貨營運第3季再創佳績，單季營收達到11.66億元人民幣，較Q2單季營收8.23億元人民幣增長42%，單季稅後淨利0.73億人民幣，季增長3.6倍 ，較去年同期更是足足提升6倍。10月份受惠於十一長假，武漢店業績較去年同期增長20%、成都店亦增長19%，群光廣場百貨10月稅後淨利較去年同期大增61%，本季尚有雙十一、聖誕節等重點購物檔期，預期Q4獲利季增年增均可倍數增長。

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