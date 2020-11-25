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台商、建商互搶地 今年前八月交易已突破兆元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／鄉林不動產提供
示意圖。圖／鄉林不動產提供

鄉林不動產研究室指出，台灣疫情相對穩定，持續吸引台商回流及企業加碼投資，台商與建商搶地下，根據內政部統計數據，今年前八月土地買賣交易筆數較去年成長7.4%，成交總額已達1兆698億元，預估全年的土地交易熱度，可望創近五年新高。

儘管房市土地交易回彈，但商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，房地產沒有像外界想像的那麼熱，尚未全面回溫，50坪以上的中大坪數去化速度還是不高，真正比較好賣的是28至42坪的中小坪數。

他希望房地產業界自律、不炒作議題，各縣市不動產投資公會也應約束會員，政府也應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

鄉林不動產表示，台商回台投資一波波，蓋廠辦土地需求大增，如光學龍頭大立光，因應光學鏡頭產業需求，二度匯回180億元資金挹注建廠和購買設備，除了尋覓中部地區建廠土地，還預計將目前分散在各處及包括承租使用廠房的產能一併移入。

被動元件大廠國巨，因應5G及車用電子發展所需，也將產能調整回台生產，將加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，近日宣佈高雄廠區規劃成為高階產品生產基地。

賴正鎰指出，台商回游資金帶動工業地產及房市交易熱，根據內政部統計資料，全台前三季工業類建築物開工樓地板面積達到412萬平方米，年增超過19%，其中又以北台灣的台北、新北及桃園居前三名。

若以六都土地買賣轉移量來直，今年前8個月，全台土地買賣移轉合計38萬2,256筆，則比去年同期35萬5,936筆，成長了7.4%，新北市，桃園市及台中市包辦前3名，其中新北市高達5萬8635筆。

以金額來看，前八個月土地買賣金額，公告現值總價值約為1兆698億元，幾乎是房地合一稅實施2016年全月的土地交易總值。

賴正鎰表示，廠辦工業建築開工持續活絡，工業地產與住宅房市連動成長，不動產買賣移轉棟數也創新高，游資豐沛搭配低利率，第4季房市預料還是會穩定熱絡，現在反映的市場需求，將是未來3至5年的房市榮景。

現階段很多台商，以及原本在國外求學的台商二代都回台避疫，閒暇也到處尋找投資標的進行置產，50坪以上中大坪數的置產購屋族群已經開始慢慢出現，預計明年將有新一波的房地產推案新趨勢出現。

台商 房市

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