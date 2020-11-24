東洋對林榮錦聲明：惱羞成怒 避重就輕 無法掩蓋事實

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台灣東洋（4105）今（24）日晚間表示，林榮錦於11.24日發出聲明對台灣東洋公司極盡污衊，東洋公司對林榮錦所做的不實內容保留法律追訴權，並做出如下聲明：

一．有關鏡周刊於11.24刊出的《【生技之神涉掏空】女密友瑞士開戶藏鉅款 東洋前董座林榮錦涉淘空證據曝光》一文報導，林榮錦對此發出聲明，並誣指此消息是東洋公司「透過媒體包裝．．持續追殺本人周邊同仁的行徑．．」。其實，林榮錦這項指控，才是真的在造謠！

鏡周刊報導所稱的「林榮錦女密友黃淑芬」是於今年10月下旬，被台北地檢署檢察官以「偽造文書案件」起訴，經查證係有台北地檢署109年10月25日發布的新聞資料可證，怎可說這是東洋的「媒體包裝」！林榮錦的聲明所指事項完全是子虛烏有。

二、林榮錦在前述聲明中，又提到Inopha AG的事情，並指控東洋公司「捕風捉影編造故事」。這不僅避重就輕也是一種誹謗，在東洋公司與林榮錦的官司中，林榮錦涉嫌將多種東洋公司重要藥品智慧財產權轉給Inopha AG，同期間又多次指示晟德公司旗下子公司規劃併購Inopha AG，這又是為什麼呢？關於這點，起訴書及第一審判決已有清楚交待，因東洋公司與林榮錦的官司已由檢察官上訴到最高法院，東洋公司相信法院會查清楚，做公正裁判。

三、林榮錦在他的聲明中指出，東洋派人私下與Denis（Denis是Inopha AG名義負責人，目前仍在法院通緝中）接觸，並提出高達上千萬歐元的條件利誘，唆使Denis做出對林榮錦不利的證據。這完全與事實不符。

在2018年下半年到2019年上半年間，事實上談判期間Denis主動提出要求分配瑞士信託帳戶上千萬款項，多次透過雙方瑞士律師溝通雙方協商和解條件，Denis表明他可以提出有力事證做為證據，雙方皆透過律師進行和解談判，根本無所謂「威脅利誘」的情形。

東洋公司再次呼籲林榮錦先生誠實面對司法，不要再污衊誹謗東洋公司了。

台灣東洋 瑞士

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