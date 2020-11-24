王光祥、葉曉甄任尚志資產新董事 助提升資產活化效益

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

大同（2371）子公司尚志資產開發今（24）日公告法人董事代表人新任名單，由大同董事、三圓建設董事長王光祥，及大同董事、正碁建設董事長葉曉甄出任。市場人士認為，王光祥及葉曉甄在建築業均是很有經驗的企業主，出任尚志資產董事，有助提升今後資產活化的效益。

根據經濟部的公司行號登記，尚志資產董事長為張益華，董事有大同榮譽董事長林郭文艷、大同執行副總經理彭文傑、監察人許文創。缺額兩名為前大同董事長林蔚山、前大同處長王隆潔。此次王光祥及葉曉甄是遞補林蔚山、王隆潔的遺缺。

這一屆尚志資產董監任期，從民國108年3月至111年3月，一屆任期四年。

大同在本月2日舉行臨時董事會，市場派推舉林文淵成為新任的大同董事長，這是大同成立逾百年來，首次由非創辦人林家代表出任董座，經營權變天。日前他指派的總經理湯政仁、財務長陳明男，已在13日走馬上任。

尚志資產是大同業外的金雞母，外界關注大同經營權變天之後的人事異動。市場傳出將由專長熟稔房地產事業的王光祥，擔任新任董事長。王光祥則指出，的確規劃出任尚志資產董事長，但法律程序必須完備後才會正式上任。

熟悉公司法運作的法界人士認為，王光祥是大同最大股東，在大同董事會擁有多數席次支持優勢，由他出任大同副董事長兼尚志資產董座，是預期中的事。今日王光祥出任法人董事代表人新任名單，應是為今後的布局舖路。

這二項人事案仍需大同修改公司章程，解除競業禁止條款後才能生效。

大同董事長林文淵表示，王光祥的專長在資產活化，尚志資產是大同100%擁有的子公司，獲利全數繳交母公司，由王光祥接任是合適人選，但解除競業禁止條款要先通過。

大同在全省有高達45萬坪土地，市場評估土地資產價值挑戰千億元，林文淵已承諾盡快發放股利，活化大同土地資產是重要的一步棋。

王光祥指出，大同總部位在中山北路，既是資產也是土地資源，更是國家級資源，不會這麼快處理，必須清理過後，分階段制定計畫，也不會一下子開發很多土地，像是芙蓉大廈是超過50年的舊大樓，政府有提供優惠才會考慮優先處理。

大同 林文淵 經營權

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