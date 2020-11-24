藏壽司來囉！全台第32店進駐豐原太平洋百貨
看準台中豐原周邊的餐飲消費商機，世界知名日本「藏壽司」（2754）今（24）日正式進駐豐原太平洋百貨，這是藏壽司全台第32家分店，台中地區第6店，而年底前在台北市還有一家街邊店將開出。
藏壽司表示，台灣展店腳步持續進行中，預計未來二年內可達成全台50店的目標。
藏壽司豐原太平洋店11月17日試營運以來，排隊人潮不斷，為的就是來品嚐日本道地的好味道。據排隊用餐的民眾表示：「想要享用藏壽司終於不必大老遠跑到台中市區，豐原太平洋百貨就有，吃完還能逛百貨，真的很方便」。
太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，此次藏壽司加入太平洋百貨餐飲的行列，除了帶動舊客的回流，也湧入嚐鮮的新客，不僅能為百貨帶來龐大的商機，更讓民眾有一個新的餐飲選擇、聚餐的好去處。
為慶祝藏壽司豐原太平洋店開幕，期間也推出許多限定活動，即日起至11月30日止，只要按讚追蹤藏壽司的臉書專頁，並上傳用餐心得及照片，即可享有九折優惠。
另外還有藏壽司豐原太平洋店開幕限定的滿額贈好禮活動，於店內消費滿1,500元，就送可愛又實用的「蠟筆小新購物袋」。除此之外，原本只到11月19日的「蠟筆小新扭蛋」，更是為新開幕的豐原太平洋店，全台獨家延長至11月30日。
藏壽司開幕期間，也有全館美人魚生日同慶滿千送百大回饋，即日起至11月29日，只要持APP／吉利卡於1至7樓、9樓指定櫃位，累計消費滿5,000送500、滿3萬送3,500等好康。
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