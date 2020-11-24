國產新冠疫苗首筆訂單 高端將與馬國簽42億元合約

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國產新冠疫苗將接獲第一筆訂單，高端疫苗今（24）日證實，已與馬來西亞企業Metronic Global Bhd （MGB）簽下300萬劑新冠疫苗預先採購合作意向書（MOU），雙方將於今年12月底前簽署正式的分銷協議，目標明年下半年供貨至馬來西亞，總銷金額最高1.5億美元（新台幣42億元）。

新加坡時報（Straits Times）上周五報導，馬來西亞上市公司Metronic Global Bhd （MGB）已透過醫療事業子公司Metronic Medicare Sdn Bhd（MMSB），與高端疫苗簽署新冠疫苗預購MOU，雙方將以最高50美元、最多300萬劑的數量進行協商談判，預計12 月底之前可簽署正式的分銷協議，MMSB公司並將在本周匯款150萬美元訂金至高端的公司戶頭。

隨著新冠肺炎疫情的升溫，馬來西亞政府日前公布第一波新冠疫苗對外採購文件，總預算210億令吉（約新台幣1,465億元）。消息公布後，引來馬來西亞多家企業的高度興趣，並開始向全球各地洽詢有能力供貨的疫苗公司。

高端疫苗昨日召開法說會，總經理陳燦堅證實這項仍在洽談中的交易。陳燦堅指出，高端開發的新冠疫苗，預計今年12月進入臨床二期，公司將在後續三個月收案3,700人，並在明年6月底之前取得衛福部EUA上市許可，除了供應國內100萬劑疫苗之外，明年全年的產能為1,000萬至2,000萬劑。

高端表示，公司對馬來西亞的正式供貨，必須等到取得台灣的EUA上市許可，明年下半年才能啟動，目前還需了解是否需要另外進行馬國當地的人體臨床試驗、或是簡易的橋接試驗即可，而這些費用都將由MMSB公司來負擔。

此外，陳燦堅並指出，隨著Pfizer、Moderna等大廠新冠疫苗的三期臨床試驗今年底前將完成，這些大廠的臨床受試者都達到3萬人以上，世界衛生組織（WHO）將根據這些大廠臨床結果產生的抗體，預定明年第一季公布「保護力連結（Correclation of Protection，COP）」標準，第二波上市的新冠疫苗公司，只要符合這套標準，將不需要做三期臨床試驗，就可在國際市場供貨。

疫苗 馬來西亞 新台幣

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