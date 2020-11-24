中部老品牌裕芳食品彎道超車 推出三款「小文姐拌麵」

以肉鬆、肉干、魚鬆及休閒食品聞名中部地區的老品牌裕芳食品，切入目前正夯的拌麵市場！裕芳食品總經理林小文今（24）日宣布，一口氣推出三款口味「小文姐拌麵」，同步在台中6家直營門市及網路上架販售。

林小文強調，小文姐拌麵嚴選上等食材，口味獨特，尤其全台首創「一種拌麵三種吃法」，試賣期間造成轟動，一個月累計售出2.2萬包，其中指名度最高的「XO干貝旗魚香蔥拌麵」，就占了1萬餘包，後續還有素食拌麵將上市。

國內拌麵市場近幾年快速發展，越來越多廠商加入市場競爭，林小文說，目前歐美市場對拌麵的需求，一個月超過2,100萬包，而國內的月產能約在800萬包左右，後市看俏。

總部設在大甲的裕芳食品，1986年創立至今，商品品項多達243項，其中如肉鬆、肉干、魚鬆與休閒食品等，是陪伴許多中部人一起成長的美好滋味。公司始終強調：用美味和消費者真心交陪搏感情，分享幸福與歡樂的台灣人情味。

裕芳食品此次推出的三款拌麵各有特色，其中，「香辣紅咖哩拌麵」與「泰式帕能咖哩拌麵」，選用來自泰國正宗咖哩，為了讓咖哩能與拌麵做結合，運用了低水份製作，讓所有食材能巧妙結合。

香辣紅咖哩的嗆辣口感與泰式帕能咖哩的酸甜口感，簡直是人生最佳寫照，更特別的是小文姐做人大器，也運用在咖哩醬包上，拌麵、湯麵、炒麵三種吃法都非常適合，要達到這3種吃法一次滿足，醬包如果不足是無法做到的。

「XO干貝旗魚香蔥拌麵」則是近期的人氣新星，使用裕芳特有旗魚脯，絲絲分明和干貝做巧妙結合，加上手工細麵，讓消費者回購率居高不下。

裕芳食品經歷了1997年口蹄疫的大衝擊，但也在危機中求生存，從傳統的思維中大突破，董事長楊家芳與林小文夫婦，帶領裕芳從一家店起步，如今已有6家門市，並於2003年開啟網路商城，積極拓展線上行銷。

2017年12月，裕芳食品首開業界先例，與智慧科技接軌，開了第一場肉干界直播，也因為科技發達，可以透過直播讓消費者更認識裕芳及如何選購優質肉干，還有分享如何從傳統行業在「彎道超車」。

楊家芳表示，這幾年裕芳積極轉型，融合了傳統與現代的創新，再把道地的台灣飲食文化元素注入產業，提升對肉干的認知及文化涵養。