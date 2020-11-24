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巨生新劑型抗癌新藥 通過美國FDA臨床1/2a IND申請

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

巨生生醫近日公告，旗下所開發的MPB-1734新劑型抗癌藥物新藥已通過美國FDA審查，IND核准進行臨床1/2a期試驗。MPB-1734的新劑型開發係採用巨生公司奈米微胞技術平台為基礎，將傳統抗癌藥物包覆後，透過奈米劑型可將藥物集中於腫瘤部位增強藥效，並同時降低傳統癌症藥物的副作用。經細胞與動物試驗顯示對抗藥性惡性腫瘤具顯著抑制效果，因此MPB-1734新劑型抗癌藥物可望提供癌症病患後線更佳的治療選擇。

MPB-1734新劑型抗癌藥物前臨床試驗結果呈現最高耐受劑量為原始藥品的3倍，且施打後骨髓功能抑制反應較原始藥物輕微，在維持免疫力的同時有助於病患完成療程與提升療效。前臨床試驗結果更顯示MPB-1734新劑型抗癌藥物可以有效抑制腫瘤生長及增加患病動物的存活天數，同時能使腫瘤細胞的抗原呈現，讓動物的免疫系統可以學習並且辨識出惡性腫瘤；在搭配免疫節點抑制劑 (PD-1) 的動物試驗組當中，合併使用低劑量MPB-1734新劑型抗癌藥物即可有效抑制及縮小惡性腫瘤，未來將與免疫藥物聯合開發，發揮一加一大於二的效果。

巨生表示，該新劑型抗癌藥物臨床1/2a期試驗將採取多國多中心的方式執行，預定收治的對象為罹患後期實質固態瘤的病患，預計2021年開始收案並於2023年底完成臨床試驗。

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