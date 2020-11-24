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創源生技推雙病毒風險暨藥物檢測 搶攻精準健康市場

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台灣步入流感高峰期，雙病毒感染風險倍增，加上流感疫苗不良反應恐慌，防疫如臨大敵。創源生技（4160）整合基因醫學與生物資訊，於年初疫情爆發後，立即投入擴展呼吸道病毒感染檢測研究範疇，終於在12月推出「流感疫苗不良反應與抗體效力」、「冠狀病毒風險」、「流感風險」、「流感嚴重度」及「普通感冒嚴重度」等5大檢測。

同時，跟進國家精準醫療計畫發展，將一口氣擴增近50項藥物安全檢測項目，納入國人常見藥物過敏基因分析，幫助民眾透過「預知因－全方位基因檢測」了解疾病預防與用藥治療風險。

由於疫苗嚴重不良反應事件頻傳，創源進而加速推動「流感疫苗不良反應與抗體效力」檢測，致力幫助國人了解自身疫苗保護狀況，免受疫苗反應恐懼影響。

耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，流感疫苗出現不良反應的情形與基因有關，若先天對疫苗成分有嚴重過敏者，就可能立即出現皮膚紅腫、出疹，甚至休克等現象，當基因型態不同時，有些人會產生輕微發燒，有些人則不會，但兩者皆為正常免疫反應，民眾可以正向心態面對。創源本次首要增加的檢測項目，就有包含疫苗施打後的不良反應與預防效果，與此同時，醫護人員也能依據檢測結果，特別對不同基因型態的人，投以更多關注與追蹤，共同達到更好的防疫措施。

為防新興病毒持續夾擊，創源納入容易造成重症和大流行的「流感風險」與「冠狀病毒風險」，採其病毒株高度相關的基因位點進行分析，檢測先天體質是否容易受到病毒感染，同時藉由「流感嚴重度」分析患者是否容易引發併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重症狀，而感染冠狀病毒嚴重時，也可能導致肺炎與呼吸衰竭，英國政府公共衛生部發表研究甚至指出，若同時罹患流感病毒和新冠病毒，可能會因為雙重感染交互作用下，使得死亡風險大幅增加。

此外，創源因應國內0-6歲幼童感染呼吸道融合病毒（RSV）創兩年新高，特別將「預知因」納入「普通感冒嚴重度」檢測，針對呼吸道融合病毒和鼻病毒，判讀感染後引發氣喘或細支氣管炎的風險，幫助高風險族群提早預防。

除了疾病預防，國人因藥物致死事件也層出不窮，創源隨著精準醫療計畫項目擴充，「預知因」新增檢測內容也涵蓋近50項常見藥物代謝及過敏基因分析，如每年多達20-30萬人使用的磺胺類抗生素（Sulfamethoxazole and Trimethoprim），代謝不良嚴重時，會影響腎臟失去功能。另外，廣泛用於舒緩頭痛、經痛的止痛藥，主要成分都含有布洛芬（ibuprofen），若帶有對布洛芬過敏特殊基因型的人，在使用這類藥物後，可能出現皮膚癢、眼睛紅腫、呼吸困難等症狀，近期泰國就有一民眾在不知情下，服用這類藥物緩解牙疼，竟引發蕁麻疹與水泡，全身皮膚潰爛險喪命。若民眾能於服藥前了解自身用藥風險，就能預防藥害發生。

隨著「生技醫藥產業發展條例」增修，創源生技快速佈局精準健康、數位醫療兩大領域，包含整合過去累積的臨床醫病數據分析、運用生醫資訊導入AI研發技術，以及擴展新策略夥伴，跨產業打造精準健康新商業模式等，為未來數位發展奠定深厚基礎，以適應大環境變化和疾病威脅，為醫療體系和產業研發提供更多元的解決方案。

流感疫苗

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