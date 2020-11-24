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傳「恐下市畫上休止符」? 永大董座親上火線澄清

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
永大董事長許作名站出來捍衛永大股東權益，說明永大沒有下市這個議題。業者提供
永大董事長許作名站出來捍衛永大股東權益，說明永大沒有下市這個議題。業者提供

永大（1507）董事長許作名站出來捍衛永大的股東權益，對於「永大恐下市畫上休止符」的內容澄清，認為這個報導已傷股東權益及公司形象，這樣內容已造成永大股東與客戶恐慌，更造成營業單位極大困擾，永大對外營運一切正常，也不受股東持股變化影響，請股東與客戶放心、安心，為捍衛公司權益與個人名譽，將保留法律追訴權，不排除提告、求償。

許作名也表示，這次周刊報導的「永大內戰揭密」系列，內容有諸多不實，在獲悉後已立即向發文單位反應，僅憑臆測作出報導，永大機電深表遺憾，永大對外營運一切正常，完全不受股東持股變化而有所影響，請股東與客戶放心、安心；雖然部分爭議性大的新聞今天已經予以下架，並調整其他系列報導內文，有些內容仍有爭議，不排除採取相關法律措施，保障權益。

許作名進一步指出，根據相關規範，上市公司辦理下市須經董事會、股東會決議等層層關卡，且必須經股東會決議更須經代表永大公司已發行股份總數2/3以上股東的同意，目前都沒有任何股東說要舉行股東臨時會，董事會也沒有這樣的討論議題，所以現在寫永大可能會選擇下市都是因為永大跟日本日立的經營之爭所延申出來的揣測。

雖然新聞在昨天已經刊出，經過永大抗議今天早上已經把部分爭議內容下架，然而隨著閱讀的人數增加，今天永大總機接到很多電話，包括保養電梯的客戶擔心以後的權益，也有不少股東一直打電話來問相關細節，但因為報導內容根本不符事實，已引起股東恐慌，今天永大的股價收盤也下跌3.6%，現在的經營團隊必須站出來說明清楚，不能影響全體股東、員工及客戶的權益。

另外，總經理蔡尚育也說明，公司的營運管理都是電梯專業經營團隊，永大在中國的銷售更是不斷攀升，中國子公司2013年開始業績急速下滑，占營收比跌破5成，2018年在董事長許作名領軍，占營收比又衝上6成，永大中國業績占全中國電梯市場重返前六名，更勇奪全球前十大電梯品牌，讓永大在中國的地位再度跟世界電梯廠齊名；公司前三季稅後獲利年增達3成、EPS2.39元，已經超越去年全年的2.3元，在今年疫情嚴峻時，率全台為基層員工加薪5%，並宣示將比去年更優的年終獎金。

股東會 營收

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