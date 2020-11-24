全台住宅量五年間多5.5% 一張表看六都人口增減

依據內政部最新資料，今年第二季全國住宅共896萬宅，五年來全國住宅增加5.5%，但總人口數持平。進一步分析六都狀況發現，桃園市、新北市與台中市呈現人口、房屋雙雙增加，反觀台北、台南、高雄則是宅數增加，人口卻下滑。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，由於生育率下降及人口老化，各都會人口成長表現不一，桃園市利多不斷，且房價比較鄰近的雙北親民許多，產生磁吸效應並不意外。

綜觀六都近五年住宅宅數及人口數變化，桃園市宅數增9.7%、人口增7.6%表現最佳，其次為台中市宅數增6.5%、人口增2.7%，新北市宅數也有明顯成長，增幅6.4%，人口僅增1.5%。

然而台北、台南及高雄都為住宅量增但人口減少，台北市人口減少幅度最大，五年減少3.6%，流失近10萬人，台南市人口略減0.5%，住宅宅數卻有6.0%的成長，高雄市人口減0.4%，宅數增加4.9%。

郎美囡分析，近年房市復甦，推案量及買氣明顯增加，尤其台南、高雄房價低、話題多，房市交易屢創佳績，但人口成長速度不及話題及買盤增溫的速度，而台北市發展趨於飽和，住宅數成長有限，人口也明顯外流。

至於新北、桃園市的表現，郎美囡表示，這兩都房價較台北市低，且社會福利政策也逐步齊頭、甚至超越台北市，成為台北市人口外移的因素，桃園及台中則具有人口紅利，就業機會相對於南部多，因此在人口成長及住宅量增的表現較穩健。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年不動產市場熱絡，低價話題區的交易屢開紅盤，不過回歸購屋基本面，房價支撐及機能發展都需要仰賴人口移入與就業機會加持，建議購屋人買房切莫盲從議題，避免買到套到。