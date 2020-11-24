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蛋黃區也能買到低房價 北市千萬元內能置產

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

蛋黃區也能買到低房價，根據591實價登錄統計資料顯示，六都高房價的行政區均有親民中古社區可入手，其中首善之度的台北市，蛋黃區大安、信義還找的到4字頭房價，甚至還有套房產品，預算在總價千萬元內入手。

591房屋交易網近期推出「591實價登錄」，統計資料顯示，堪稱天龍國天龍區的台北市大安區，平均單價上看百萬元，但區域內也找的到4字頭的社區，像是近捷運麟光站的「金銀島大樓」交易單價4~5字頭，且多為1房產品，總價700萬元內就能入手，不過雖有捷運但距離公墓不遠，若不忌諱反倒是個撿便宜好選擇。

其次，信義區低價社區則在圍繞在吳興街600巷周邊，像是「大庭園」、「住都新貴大廈」社區等，因為靠山邊生活機能略顯不便，但價格親民，單價4字頭就能輕鬆入住信義區門牌。

新北市前三名高房價區域，分別是永和、板橋及中和，永和成功路交通機能強勁，近福和橋一橋近北市，還有秀朗國小學區支撐，屋齡近30年的「朝代大第」社區成交行情落在3~4字頭，位於成功路二段，離得和路商圈不遠，生活機能佳。

此外，新北市板橋為是政府所在地，新板特區堪稱新北市豪宅區，低價社區則位於大觀路、近樹林區塊，商業氣息較不濃厚的區塊，但從實價登錄統計，區域內仍有2字頭實惠價格。

房價 實價登錄

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