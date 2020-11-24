LINE TAXI推冬之感謝季 感恩節到跨年都享優惠

今年LINE TAXI在感恩節前夕推出「冬之感謝季活動」，優惠一路從感恩節到跨年。除感謝老朋友長期以來的支持外，更針對新加入的朋友提供週週搭週週送百元乘車券活動，最高可累積拿600元乘車券，讓粉絲年末聚餐跑攤輕鬆省荷包。

另外，同步推出與知名潮流網路插畫家「油頭二世」聯名免費貼圖，讓粉絲搭車傳訊有型又風趣。LINE TAXI一直以來也十分重視乘客的搭車安全，除了有分享行程功能可以分享給指定家人朋友保障安全外，11月上線的安全支援中心更能輕鬆建立完善的緊急通報系統，絕對是年末聚餐搭車的安心首選。

LINE TAXI表示，2020年11月25日起至12月31日分別對新朋友及老朋友推出感恩優惠，凡11月23日之後註冊或是尚未搭乘過的用戶，於活動期間每週搭滿一趟即享有兩張50元共100元的乘車券；11月23日前註冊且搭乘過的老朋友，每週搭滿一趟則享有一張50元乘車券，週週享優惠，週週搭週週送。

感恩節也是分享歡聚的節慶，只要將LINE TAXI推薦分享給新朋友，彼此還能領取50元乘車券，趕快拿起手機用LINE搜尋@LINETAXI加入好友並完成註冊把握加碼優惠。這麼超值的乘車優惠只在LINE TAXI！更多活動詳情請詳見官網活動頁面。

年末除了釋出多重優惠感謝新舊粉絲外，LINE TAXI更推出聯名網路潮流插畫家「油頭二世」免費LINE貼圖，即日起只要加LINE TAXI官方帳號為好友並完成註冊，即可跟著油頭二世一路動滋到跨年，搭車傳訊有型又風趣，貼圖下載期限至2020年12月23日，使用效期90天，還不快加入LINE TAXI享多重限時優惠並將幽默大師整組打包帶回家，完整貼圖資訊請見LINE TAXI X油頭二世貼圖連結。

過完感恩節，緊接著聖誕節與跨年到來，LINE TAXI提供雙重的安全保障讓乘客吃飽喝足安心回家。安全保障第一重－透過使用「分享行程功能」，將叫車資訊傳送給自己的LINE好友，讓等門的家人朋友都能透過即時動態地圖清楚詳細知道司機的車型、車牌號碼、行車路線和車輛位置，不管是跨年或是聚餐結束後，也能安心回家。

安全保障第二重－11月新推出的「安全支援中心服務」，只要透過簡單的步驟就能完成110報案及通知緊急連絡人相關設定，輕鬆就能建立完善的緊急通報系統，乘客安全再升級，乘車更安心。雙重保障讓乘客在年末的佳節歡慶時刻都能安心享有LINE TAXI的安全溫馨搭乘服務。更多詳細功能介紹及步驟教學請詳見官網教學頁面。