擊退「抗藥性」 打敗「超級細菌」

早在2014年，提出「金磚四國」理論的前任高盛集團主管、英國經濟學家吉姆‧奧尼爾（Jim O'Neill）便曾在研究中指出，抗藥性問題將在2050年躍居全球死因首位，每年奪走1,000萬人生命，比癌症致死的數字還可觀！六年以來，正視這項議題的急迫性有增無減，為避免「今日不採取行動，明日則無藥可治」的窘境，我們必須重新省思抗生素對整個世界的意義。

「回顧起來，抗生素雖然早在1928年就被科學家弗萊明（Alexander Fleming）發現，但真正普及運用，還是得溯及1940年代。」輝瑞大藥廠台灣區總裁葉素秋解釋，當時二戰士兵，常因一點小傷口未妥善治療而喪命，不過抗生素興起後，有效對抗了細菌，將致死率大幅降低96%，也從此改變了全球醫療的面貌。

當時的輝瑞，即是率先投入抗生素研製的先驅，拯救了戰場上多達二十多萬人的寶貴生命；因此輝瑞雖有超過一百五十年的悠久歷史，但後來急速起飛、躍身國際級藥廠，正是與抗生素分不開關係。

「藥物研發，最早可能是0到1的偶然，但要真正幫助到更多人，更需藥廠從1到N的努力，將藥物商品化並擴大產能，才能讓更多人受惠。」葉素秋比喻。

在這將近八十年的發展歷程中，輝瑞陸續推出了八十多種抗生素，每年治療了四千多萬病人。光在台灣，就有15種輝瑞抗生素，以因應各種狀況的需求，其中包含緊急情況的救治。每年可救治高達一百萬名病患。

抗藥性興起 讓抗生素利弊互見

但是水能載舟，亦能覆舟，這種曾經造福全世界的藥物，也逐漸成為一柄利弊互見的雙面刃。

曾任疾病管制署署長、目前擔任社團法人台灣感染管制學會理事長的張峰義便回溯，在抗生素長達八十年的普及化過程中，1990年代成為關鍵分水嶺。

在此之前，抗生素的抗藥性問題還不嚴重，但是接下來的三十年，情況急轉直下。

「這跟醫療普及化息息相關，過往只要有傷口，就用抗生素，侵入性的醫療手術也不斷大幅增加。」張峰義分析，愈來愈頻繁以手術治療病痛，使得抗生素的使用節節上升，門診如此，住院診治亦然。

在如此廣泛使用下，開始物極必反，演化的循環逐一登場，愈來愈強悍的細菌，出現了令人驚愕的反撲。

所謂的抗藥性，就是細菌由演化而產生的反撲現象；而新聞媒體不時出現的「超級細菌」，正是這種抗藥性演化的極致表現。

「抗生素原本是醫師診療的重要武器，使用得好，對病人確實很有幫助，」但是張峰義也坦言，因頻繁使用抗生素而產生的抗藥性問題，已惡化至全球危機地步，不再只是危言聳聽，無論世界衛生組織，或是已開發國家，無不嚴正以待，台灣也需正視這個迫在眼前的挑戰。

打擊超級細菌 精準治療成關鍵

每個地方，活躍的細菌不一樣，各地菌株，也都會有不同演進，在抗藥性問題愈形嚴峻之際，如何打擊「百毒不侵」的「超級細菌」，更是關鍵。

葉素秋便感性回顧，自己在陪伴父親走過最後的人生旅程時，親眼見證加護病房特別容易產生多重抗藥性菌株的可怕。「眼看隔壁病床紛紛掛上MDRO（多重抗藥性菌株）黃牌，心裡就很希望醫師儘快找出細菌根源，更精準治療。」

而精準治療，正是對抗「超級細菌」與抗生素抗藥性的重要關鍵。

「現在一定要特別注重『抗生素管理』這觀念，因為抗生素的使用，也需被妥善『管理』！」張峰義呼籲，一般民眾對於抗生素，不能再心懷「有病治病，無病強身」的錯誤觀念，而醫界則必須建立正確、精準、迅速使用抗生素的機制。

「現代醫療可用很多方法減少或預防感染，不能再如同過去隨意使用廣效抗生素，在選擇上必須更精準到位，快速掌握細菌與感染狀態，」張峰義認為，投藥想正中紅心，累積大量診斷經驗成為必然，才能建立精準判斷。

不只醫界嚴陣以待，藥界也很關注抗藥性的發展。

「這就很像『打怪』，細菌在不斷進化，輝瑞也一直努力跟進，我們發展出ATLAS平台，協助全球對抗這個危機，」葉素秋解釋，Atlas原是希臘神話人物，肩上扛著宇宙的重責，輝瑞以這位「擎天神」為名，發展完善的串聯機制，藉由與全球一百多國大型醫療院所合作收集監測菌株抗藥性，即時監測細菌黴菌抗藥性的消長狀況。

抗生素全球普及 得來卻全是功夫

當某地區的抗藥性開始出現惡化徵兆，就要立即採取行動，否則一旦細菌演化出超級抗藥性，將使看似平凡的小病，也變得無藥可醫。

「我們用ATLAS即時更新的大數據，監控正在興起的細菌，並將資料分享給全球醫護人員，達到預警、超前佈署的效果，也真正符合實際需求。」

葉素秋表示，藥廠雖有業務壓力，但抗生素愈賣愈多，她心裡反倒愈擔心。「抗生素倘若用得不正確，抗藥性就會產生，」因此輝瑞深懷使命，希望在業務與病人福祉間找出平衡，並讓所有醫護人員及一般大眾都意識到抗藥性問題的嚴重，遏止狀況再惡化。

你可能不知道，台灣在抗生素產製上，其實亦小有成就。有一款輝瑞抗生素，全球僅在義大利跟台灣生產，持續出口供應鄰近的亞洲市場與拉丁美洲，讓台灣意外在全球抗生素版圖佔有一席之地。

「抗生素產線對品質要求高，製程也很困難，」葉素秋指出，無論生產線的管控、廢棄物的排放，都需特別用心，任何一點小瑕疵都可能帶來嚴重後果，因此對藥業來說，如何生產高品質、又兼顧安全性的抗生素，始終是個挑戰，投資總是居高不下。

儘管如此，在抗生素普及的八十多年來，輝瑞依然持續投入研發資源；近期輝瑞便宣布聯合同業，籌組10億美元基金，再度加碼投入新型抗生素研發，為扭轉抗生素的抗藥性難題，再盡一份心力。

（作者／李悅華 本文出自2020.11.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）