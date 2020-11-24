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創源推雙病毒風險暨藥物檢測 攻精準健康市場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
圖為北市民眾施打流感疫苗示意圖。本報資料照片
圖為北市民眾施打流感疫苗示意圖。本報資料照片

台灣步入流感高峰期，雙病毒感染風險倍增。創源（4160）表示，今年1月疫情爆發後，積極擴展呼吸道病毒感染檢測研究，將在12月推出「流感疫苗不良反應與抗體效力」、「冠狀病毒風險」、「流感風險」、「流感嚴重度」及「普通感冒嚴重度」等5大檢測。同時，跟進國家精準醫療計畫發展，將一口氣擴增近50項藥物安全檢測項目，納入國人常見藥物過敏基因分析。

疫苗嚴重不良反應事件頻傳，引發社會關注，創源表示，將加速推動「流感疫苗不良反應與抗體效力」檢測，此外，為防新興病毒持續夾擊，納入容易造成重症和大流行的「流感風險」與「冠狀病毒風險」，採其病毒株高度相關的基因位點進行分析，檢測先天體質是否容易受到病毒感染，同時藉由「流感嚴重度」分析患者是否容易引發併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重症狀。

創源也因應國內0-6歲幼童感染呼吸道融合病毒（RSV）創兩年新高，將「預知因」納入「普通感冒嚴重度」檢測，針對呼吸道融合病毒和鼻病毒，判讀感染後引發氣喘或細支氣管炎的風險，幫助高風險族群提早預防。

創源近年加速布局精準健康、數位醫療兩大領域，包含整合過去累積的臨床醫病數據分析、運用生醫資訊導入AI研發技術，以及擴展新策略夥伴，跨產業打造精準健康新商業模式等，目標為未來數位發展奠定深厚基礎。

流感疫苗

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