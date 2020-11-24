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雄獅集團宣示 以美學列車啟動台灣鐵道旅遊

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
雄獅旅遊將打造五星服務品質的「鳴日號」，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食。業者提供
雄獅旅遊將打造五星服務品質的「鳴日號」，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食。業者提供

台灣觀光旅遊龍頭雄獅旅遊，獲得台灣鐵路局青睞，以「鳴日號」串聯觀光場域，帶動旅客與在地文化交流，啟動台灣鐵道旅遊。並整合官方與民間的資源，與優質旅遊同業合作共好，以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本，且具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」。 

有感於友善、安全、便捷、可靠的軌道運輸系統提升國人生活品質，雄獅集團董事長王文傑預測，未來三十年，「軌道」將成為台灣人生活中常態性的交通工具，發展最具潛力的軌道經濟學（捷運/高鐵/台鐵/林鐵），這也是雄獅集團的首重目標。

雄獅宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學，隆重迎接「美學觀光列車」所代表的2022鐵道旅遊年。

雄獅旅遊將打造五星服務品質的「鳴日號」，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食，同時帶領旅客體驗產地食材。並搭配地方主題打造「藍皮解憂號」成為在地文化展演場域，讓民眾能透過嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗感受到「鐵道不再是單純的運輸工具，而是遊程一部分」的旅遊新感受。

此外，雄獅也將透過集團資源，利用精準行銷的方式，鎖定中高端客戶族群，來推廣觀光列車相關包套行程。

美學觀光列車是以「旅遊」為核心、「美學」為基礎，因此雄獅和台灣設計研究院共同合作，從行前的規畫-行中的體驗-到行後分享，透過服務內容、移動場域串接、固定場域加值，讓鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢。

雄獅宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊。業者提供
雄獅宣示將以集團的力量全力經營鐵道旅遊。業者提供

雄獅 觀光 鐵道

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雄獅將以美學列車 啟動台灣鐵道旅遊

雄獅發展軌道經濟學 迎2022鐵道旅遊年

雄獅轉型 搶鐵道旅遊商機

台鐵鳴日號觀光列車擬年底試營運 雄獅搶下經營權

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