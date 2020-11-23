台北國際航太暨無人系統展 迎戰後疫情 O2O模式

外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展」及「台灣國際無人系統展」，將於明（2021）年9月16日至18日在南港展覽館1館盛大展出，展現航太工業、太空科技、國防設備及無人載具等完整航太、國防產業鏈。

外貿協會為協助業者掌握航太製造趨勢及市場發展，外貿協會特於11月20日在台中辦理「航太智慧製造暨產業趨勢研討會」，吸引亞太菁英、海德漢、豐達等70家指標業者到場聆聽，藉由產業專家分享先進技術研發與製造，點亮明年展覽科技化的主軸，並為明年疫後展覽O2O（Online To Offline）創新模式進行暖身。

新冠肺炎疫情衝擊全球觀光及航空等產業，國際航空運輸協會（IATA）於今年7月表示，航運預計到2024年才能恢復2019年的榮景。航太業在民用市場，因亞太市場蓬勃的經濟動能、原飛機機體零組件訂單暫時延後及疫情期間的維修需求等因素，長期發展仍看好。

相較之下，軍用市場於近期則未受疫情因素影響。根據財政部統計資料，今年1至10月台灣航太業出口值為3.27億美元，較2019年同期減少12.14%，惟對韓、馬來西亞、土耳其及波蘭等市場出口有大幅成長。細部分析出口品項，飛機及其他航空器重量2公噸至15公噸、起落架及其零件與直升機等亦有逆勢增加。以上顯示我國航太供應鏈奠基在精實的智慧機械、工業設備、扣件及其他零組件與資通訊產業競爭力上，仍受國際買主肯定。

經濟部航太小組副主任簡志維於會中談到，在國機國造的推動下，台灣業者獲得高教機機體零組件等訂單，金額達新臺幣87.3億元，航太小組也將持續協助業者鏈結政府資源開拓國際市場；漢翔航空副研發長蔡宗哲分享漢翔在高教機的研製過程運用虛實模擬、數位分身等新技術，預計將於明年展覽的航太產業館展示高教機智慧製造成果；中科院飛彈所督導長任國光指出中科院已具備在多項航太國防零組件的積層製造能力，現場邀請業者屆時至航太展國防館一窺全貌。