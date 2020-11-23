乾杯攻歲末聚會商機 2間高樓景觀餐廳推節慶限定套餐
今年受到疫情影響，大家都只能留在台灣跨年，乾杯集團歲末派對開跑，旗下5大品牌搶聖誕跨年商機，每年集團各品牌都會在聖誕跨年前推出應景的餐點，今年比較特別「和牛47「和「麻辣45」兩間高樓景觀餐廳，節慶限定套餐，搶攻年節商機。
其中，「和牛47」節慶限定「冬璨套餐」應景又浪漫，101美景下賞冰霧、雪景、聖誕樹，每人價格約5,800元，再加10％服務費。「麻辣45」跨年限定人均三千起，大啖麻辣鍋、煙火秀，雙重享受成為高CP值跨年餐廳。
「黑毛屋本家」聖誕跨年大餐，嚐「吉利魚」、「延壽蕎麥麵」招好運，最有日本年味，雙人3,980元起。「老乾杯」聖誕大餐細品和牛9種滋味，還有最吸睛「耶誕寶盒」，大直店還能賞美麗華煙火，售價4,188元再加10％服務費。
另外，「乾杯燒肉」推「聚開運套餐」一次吃到14款海陸食材，還能向達摩不倒翁許願，每人1,180元再加10％服務費，最低2人起。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言