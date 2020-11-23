乾杯攻歲末聚會商機 2間高樓景觀餐廳推節慶限定套餐

今年受到疫情影響，大家都只能留在台灣跨年，乾杯集團歲末派對開跑，旗下5大品牌搶聖誕跨年商機，每年集團各品牌都會在聖誕跨年前推出應景的餐點，今年比較特別「和牛47「和「麻辣45」兩間高樓景觀餐廳，節慶限定套餐，搶攻年節商機。

其中，「和牛47」節慶限定「冬璨套餐」應景又浪漫，101美景下賞冰霧、雪景、聖誕樹，每人價格約5,800元，再加10％服務費。「麻辣45」跨年限定人均三千起，大啖麻辣鍋、煙火秀，雙重享受成為高CP值跨年餐廳。

「黑毛屋本家」聖誕跨年大餐，嚐「吉利魚」、「延壽蕎麥麵」招好運，最有日本年味，雙人3,980元起。「老乾杯」聖誕大餐細品和牛9種滋味，還有最吸睛「耶誕寶盒」，大直店還能賞美麗華煙火，售價4,188元再加10％服務費。