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奧丁丁協助推廣國產水果 明年Q2打進日本市場

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球進入後疫情時代，大舉改變消費主力與模式。本土新創奧丁丁集團旗下的電商平台「奧丁丁市集」業績年增逾五成，奧丁丁集團營運長李俊宏表示，會員數累積突破八萬人次，持續穩定成長，先前協助《池上禾穀坊》成功外銷多國，最近與日本當地百貨、超市等通路洽談，預計明年第2季幫助台灣農友將國產優質水果順利出口。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，奧丁丁團隊也積極參與線上媒合會，致力為在地農友打通海外營銷通路，加速將台灣好物推向國際的進程。

看好後疫情網購商機與年底熱絡買氣，奧丁丁市集積極推廣台灣在地商家與小農產品，啟動周年慶模式，精挑時令蔬果、無毒生鮮、甜食零嘴、生活用品等逾百項台灣在地品牌嚴選好物，祭出全年最殺優惠最低七折起。

奧丁丁市集同時突破傳統營銷模式，攜手八家本土特色酪農推出限定期間的小農鮮奶箱。奧丁丁市集行銷經理陳林楷峪指出，奧丁丁市集累積合作約兩千多家在地優質商家，鮮乳與水果營銷占市集營銷比重達六成，此次推出小農鮮奶箱，消費者能不限牛羊乳，自由搭配挑選三罐乳品裝箱，以免運配送的方式，將新鮮乳品由牧場直送家門口。

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