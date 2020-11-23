凱羿-KY列注意股 10月每股稅後虧損0.14元
凱羿-KY（2939）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故23日公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解；凱羿自結10月單月獲利，營收1.05億元，稅後虧損600萬元，年減205%，每股稅後虧損0.14元，對此，公司僅表示，因疫情衝擊既有業務。
凱羿也在召開董事會，通過將於明年1月8日召開股東臨時會。凱羿表示，因近期一名獨立董事辭任，致董事缺額達三分之一，考量本屆董事會剩餘任期僅半年左右，故擬全面改選董事。凱羿23日股價以59元作收，下跌4.9元。
至於公司油品交易案，凱羿表示，經律師評估及公司和執法機關所掌握的證據，已可確認為詐欺案件，因此可將違約金風險發生機率降至零，公司已委請律師研議就民刑事將分別進行訴追及求償等法律程序，公司整體財務體質健全，本業也正常營運中且現金充沛無虞。
此外，公司今年第2季的口罩爭議款項，已於今年11月19日收回280多萬美元，預計挹注凱羿第4季稅前利益約新台幣8,200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響EPS約有1.44元。截至目前為止凱羿已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言