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凱羿-KY列注意股 10月每股稅後虧損0.14元

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

凱羿-KY（2939）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故23日公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解；凱羿自結10月單月獲利，營收1.05億元，稅後虧損600萬元，年減205%，每股稅後虧損0.14元，對此，公司僅表示，因疫情衝擊既有業務。

凱羿也在召開董事會，通過將於明年1月8日召開股東臨時會。凱羿表示，因近期一名獨立董事辭任，致董事缺額達三分之一，考量本屆董事會剩餘任期僅半年左右，故擬全面改選董事。凱羿23日股價以59元作收，下跌4.9元。

至於公司油品交易案，凱羿表示，經律師評估及公司和執法機關所掌握的證據，已可確認為詐欺案件，因此可將違約金風險發生機率降至零，公司已委請律師研議就民刑事將分別進行訴追及求償等法律程序，公司整體財務體質健全，本業也正常營運中且現金充沛無虞。

此外，公司今年第2季的口罩爭議款項，已於今年11月19日收回280多萬美元，預計挹注凱羿第4季稅前利益約新台幣8,200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響EPS約有1.44元。截至目前為止凱羿已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。

口罩 股東臨時會

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