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明基材節水70%循環用水 鄭文燦：宣導工業區節水示範

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）參訪明基材料公司節水措施，董事長陳建志（左）贈送異業合作的「Xpore時尚隨護帽T」機能衣，獲鄭文燦稱許。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）參訪明基材料公司節水措施，董事長陳建志（左）贈送異業合作的「Xpore時尚隨護帽T」機能衣，獲鄭文燦稱許。記者曾增勳／攝影

桃竹苗乾旱缺水，桃園市長鄭文燦今天下午率員前往龜山工業區明基材料公司，參訪該廠節水省水措施，他稱許明基材料廠每天用水1300噸，自來水卻只挹注380噸，其他都是循環再利用水，鄭文燦表示，石門水庫水位銳降，用水調度、備援之外，就是要節水，透過明基材料節水措施示範，希望工業區及廠商一起推動節水措施。

鄭文燦率市府水務局長劉振宇等官員參訪明基材料公司龜山廠節水措施，明基材董事長陳建志、總經理劉家瑞等人接待，實際訪視該廠設置生態池、工業水井取水及循環回收用水設備及聽取節水簡報，該公司與華航異業合作首推的「Xpore時尚隨護帽T」機能衣，鄭文燦現場試穿後，陳建志贈送使用。

鄭文燦表示，石門水庫面臨56年來大旱，水庫水量剩一半，將用到明年6月，為減緩水庫下降速度，市府同意工業區65口備援水井開放使用，針對節水措施，市府選擇幾家節水大廠示範，明基材料每天需求用水1300噸，卻只挹注自來水380噸（約佔30%），生活、製程、鍋爐及冷氣其他用水循環回收利用，可示範其他廠商了解，一起來推動節水措施。

明基材料表示，該公司節水措施分為生活、鍋爐、製程、空調4大類，包括省水設備、鍋爐及空調冷凝水回收、生產製程分類循環回收再利水等，自2008到2019年用水系統投資2億元、水回收系統每年投資1750萬元，全廠用水回收率達93%以上，獲經濟部節水獎章。

桃園市長鄭文燦（中）參訪明基材料公司節水措施，了解該廠生態池循環用水，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）參訪明基材料公司節水措施，了解該廠生態池循環用水，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）參訪明基材料公司節水措施，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左一）參訪明基材料公司節水措施，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）參訪明基材料公司節水措施，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）參訪明基材料公司節水措施，稱許明基材料用水70%來自循環再利用水，可做為節水示範廠商。記者曾增勳／攝影

明基材 石門水庫

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