生美、醫美雙箭齊發 法人估佐登-KY第4季營運戰新高
佐登-KY（4190）隨著歲末購物季的到來與兩岸異業合作的醫美診陸續開出，法人預估，本季營收將逐月攀升，11月因雙11檔期有產品促銷活動，加上，台中、桃園兩家醫美診所陸續開出，單月營收可望來到近3億元，12月因將再開高雄醫美診所，新竹醫美診所也有機會開出，加上推出新產品與新療程，單月營收有機會挑戰歷史新高。
佐登-KY在兩岸異業合作開設佐登微爾醫美診所，在口罩遮掩下帶動醫美保養來客數及客單價，首三季貢獻挹注已超過去年全年，預計台灣今年將有4-5家醫美診所開業，加上大陸巡迴輕醫美講座提升會員回店率及課程銷售，積極搶攻醫美市占。
法人表示，隨著佐登-KY醫美診所陸續開出，加上大陸對會員推出高單價雷射醫美活動下，第4季營收可望季增逾25%。另外，佐登-KY明年將持續在兩岸新增醫美診所據點，包括台灣1月將開出台北、台南醫美診所，大陸目前已有5家，明年1月將再開南寧醫美診所。
佐登在兩岸SPA美容中心耕耘已久，累積超過18萬名會員，公司並針對生美有效會員進行醫美療程導客活動，將是佐登發展醫美的重要基石。法人表示，2021年佐登-KY可望隨兩岸醫美診所及SPA美容中心拓點數再增下，獲利將倍數成長並挑戰歷史新高。
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