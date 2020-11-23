叫車+外送雙享優惠 Uber推訂閱Uber Pass

Uber 和 Uber Eats深化服務用戶，Uber 今（23）日宣布在台灣首度推出結合雙平台優惠的 Uber Pass「雙享方案」，消費者在 Uber 服務城市中，打開乘客端 Uber App 選擇訂閱此優惠方案，可提供位於台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化和高雄八大 Uber 服務城市中的民眾訂閱，並適用於 Uber Eats 19個服務城市，月付249元即可享每趟合作車隊所提供的行程9折優惠（不適用於優步小黃），以及綠色票卷標誌商家合作夥伴0元外送費（須消費滿199元），兩項優惠該月皆不限使用次數。

Uber指出，登入Uber App帳號，即可了解「雙享方案」內容，可直接從首頁選擇叫車或是外送，搭車的過程中還可以順道解決用餐、備餐、補貨的各種生活瑣事；啟動「自動續訂」功能即可成為會員，訂閱期間亦可取消且無須支付額外取消費用。

Uber表示，即日起至2021年1月31日止，凡首次啟動「雙享方案」訂閱的用戶即可享首月優惠；而既有「優饗方案」用戶也可視需求選擇是否改訂閱「雙享方案」更多詳細「雙享方案」細節可查閱用戶帳號email、Uber乘客端 App，或是透過App中的「幫助」功能尋求客服協助。Uber Pass「雙享方案」，此方案是由Uber及其合作車隊，以及Uber Eats及其商家合作夥伴、合作貨運業者所共同推出。