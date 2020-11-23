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餐飲股瞄準微型尾牙商機 第4季加快腳步拼展店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

近期大型企業相繼宣布取消大型尾牙宴，轉為小型部門餐敘，飯店業宴會廳的尾牙訂單可望流向餐飲股，不少餐飲股也加快拓店腳步，趕搭微型尾牙商機。包括王品（2727）、豆府（2752）、漢來美食（1268）、瓦城（2729）等皆加快年底前的展店布局，迎接旺季。

王品表示，看好將進入旺季餐飲，在六都積極布局、加速展店，包括「青花驕」本月已在光復南路開出第5間門店；新品牌「和牛涮」自2月份開幕至今，一位難求，預計年底前展店3間，插旗台中北屯、台北林森北、新北板橋；另外，「聚北海道昆布鍋」也將在台中開出2間新型態店。

豆府今年在展店策略上，十分積極。截至上月底為止，已展店12間門店，總店數來到54間。公司表示，看好國內市場消費回溫，將持續積極拓點，至年底前預計繼續展店，包括再展1家北村豆腐家、3家飛機河粉。

瓦城表示，今年將提早攻尾牙春酒商機，有鑑於今年疫情影響，許多企業計劃停辦大型尾牙活動，轉為部門聚餐等縮小規模方式，減少群聚機會，看好旗下品牌中小型尾牙春酒服務形式，並持續加速展店計畫，且精準轉移既有店址、布局重要熱門商圈的蛋黃區，今年度「時時香」已達成六都布局與10家分店的新里程碑、「YABI KITCHEN」第二家分店也將在年底前開出。

漢來美食表示，今年的尾牙和喜宴預訂狀況目前已恢復以往水準，只要疫情不反撲，看好年底餐飲旺季效應，12月則還有一家位於高雄夢時代美食街的「安那居」加入戰隊，以結合活力雞湯與經典台菜為主打的文青復古風台菜餐廳，首店在今年7月中旬開設於台中中友百貨，頗受年輕族群歡迎，預計將可為年底業績再衝一波。

尾牙 餐飲 漢來美食

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