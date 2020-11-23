虎將化身世界名畫超模 台灣虎航出「虎藏版名畫桌曆」

台灣虎航在疫情影響下積極突圍，超高人氣的台灣虎航當家網紅-虎將，自2018年出道以來，不僅多次受邀在國內、外的重要大型活動進行虎迷握手會，這次，更破天荒成為世界知名畫作中的超級模特兒，推出「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」。

台灣虎航表示，不僅以逗趣歡樂氛圍，玩轉民眾對各幅名畫的既定印象外，還能讓超萌虎將陪伴虎迷2021年一整年。「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」精選世界知名畫作，包括；孟克-《吶喊》、梵谷-《星空下的咖啡館》、莫內-《印象．日出》、米勒-《拾穗》、維梅爾-《戴珍珠耳環的少女》、達文西-《蒙娜麗莎的微笑》等，幅幅皆是廣為大眾知曉的曠世鉅作。

除了各幅畫作都可見虎將可愛的身影外，其中虎將造型及背景設計更是別具巧思，完美融入了台灣虎航所飛航的各國航點，例如《星空下的咖啡館》是在澳門的議事亭前地喝咖啡、《戴珍珠耳環的少女》是在釜山著名的廣安大橋前回眸一笑、《蒙娜麗莎的微笑》則是融入微笑之國的泰國等，每幅畫作都藏有數個幽默小心機，歡迎虎迷張大眼睛來尋寶。