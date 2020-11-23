快訊

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

藏屍地畫面曝光！少女被殺裝桶3年 附近赫見多個塑膠桶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周年慶、連假行情 零售業、餐飲業10月創同月新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
。經濟部
。經濟部

經濟部統計處今（23）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計。綜合商品零售業、餐飲業因受到10月百貨週年慶，以及中秋、國慶連續假期影響，紛紛創下歷年同月新高。統計處坦言，批發業、零售業都有望守住今年正成長，但餐飲業難在年底前再翻轉今年累計減幅，轉正難度高。

統計處分析，批發業進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，加上蘋果新機熱潮，營收可望增溫，但仍需觀察國外新冠肺炎疫情，預估11月年增為0.2%至3.2%；零售業因電商雙11採購旺季展開及週年慶行情，有機率延續10月熱潮，預估11月年增率為0.5%至3.5%，批發跟零售業均有機會在年底前維持年度正成長。餐飲業雖然受會到週年慶行情有望拉抬，但因為接下來已無連續假期，預估11月為年減0.9至年增2.1%，難在年底前再翻轉。

批發業營業額為8,927億元，年減0.4%。建材及布疋服飾品批發業因國外疫情尚未有效控制各年減6.1%、7.6%；藥品及化粧品批發業年增10.8%，主因藥品業務擴展、流感疫苗出貨及部分藥品需求增加所致。

零售業營業額為3,518億元，創歷年同月新高，年增3.3%。最大漲幅為百貨公司業，年增15.0%，主因為節慶連假加上部分百貨舉辦週年慶活動；超級市場年增8.3%，主因業者展店，加上舉辦購物節、週年慶等促銷活動；便利商店年增6.8%，受惠持續展店，以及中秋、國慶連假出遊商機，帶動鮮食、飲品銷售增長；量販店年增11.3%，主因本月假日天數較去年同月增加，加上獨賣商品熱銷及線上購物業績成長挹注。

餐飲業營業額666億元，創歷年同月新高，年增3.1%，為今年二月春節以來最大增幅。其中餐館業因中秋、國慶連假聚餐及出遊商機，加上適逢百貨公司週年慶帶來集客效應，年增6.3%；飲料店業年減2.4%，主因市場競爭激烈部分業者縮減門市，以及氣溫下降影響冷飲銷售所致；外燴及團膳承包業年減30.3%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

餐飲業 零售業 國慶

延伸閱讀

人潮不畏疫情燒 日本京都嵐山較去年成長64%

沖繩知事認第3波疫情到來 醫師憂連假後病例攀升

日本醫師會籲民眾避免連假出遊 官方卻說沒必要

天母SOGO周年慶500元起換酷黑品牌禮 兌換時間先筆記

相關新聞

虎將化身世界名畫超模 台灣虎航出「虎藏版名畫桌曆」

台灣虎航在疫情影響下積極突圍，超高人氣的台灣虎航當家網紅-虎將，自2018年出道以來，不僅多次受邀在國內、外的重要大型活...

台鹽攜手台泥 打造全台首座大型「漁電共生」案場

由台鹽（1737）旗下台鹽綠能所承攬的台泥嘉謙綠能「漁電共生案」統包工程，今（23）日在嘉義動土，為國內首宗進入實質開發...

萬海搶攻水果載運旺季 首開秘魯派塔港直航航線

全球缺櫃潮尚未平息，南美洲進入水果盛產時節，冷凍貨櫃的需求也在此時來到高峰。萬海航運（2615）今年大力調整南美西航線（...

【華航起飛／下】當年飛機上的007龐德空安官 假扮旅客防劫機犯

空安官的來源，是具有憲警調等情治單位工作背景者。主要考試科目是手槍射擊與摔角、擒拿等近身武術。由於有年齡限制，很高比例是曾在憲兵服役的預官。例如台大法律系畢業的外交部資訊電務處前處長李自正，退伍後考入華航擔任空安，後來才轉戰外交界。

周年慶、連假行情 零售業、餐飲業10月創同月新高

經濟部統計處今（23）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計。綜合商品零售業、餐飲業因受到10月百貨週年慶，以及中秋、...

Tesla Model 3亮相 全新配置登台

Tesla 全新配置的 Model 3 即日起已陸續於北、中、南各 Tesla Center 體驗中心亮相，配備與續航里...

雄獅攻國旅 奪六年鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車營運權

全力轉經營國旅的雄獅旅遊集團（2731），取得交通部台鐵局「2021-2026年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權...

虎將化身世界名畫超模 台灣虎航推「虎藏版名畫桌曆」

堪稱才貌雙全，並享有超高人氣的台灣虎航當家網紅—虎將，自2018年出道以來，不僅多次受邀在國內、外的重要大型活動進行虎迷...

高科技人才看過來 日月光擴大徵才

日月光（3711）受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，營運成績亮眼，人才需求大幅提升，昨（22）日於日月光高雄K11...

廣積深耕智慧農業 茶葉自動包裝機導入北部茶園

全球工業電腦與AIoT系統領導廠商廣積科技（8050）持續深耕智慧農業領域，日前開發完成的茶葉自動包裝機已成功販售至北部...

舊換新補助將屆 車市買氣升

貨物稅汰舊換新補助年底到期，業界看好可望續行，但相關提案雖然行政院已經通過，但立法院尚未通過就存在變數，在前景未定下，消...

創新論／陳純敬：轉動5G 拚永續城市

台灣邁入5G時代，透過5G結合各種應用，帶來的智慧城市新樣貌也備受期待。新北市副市長陳純敬表示，新北市透過結合5G、大數...

熱門新聞

海運搶櫃戰 運價又漲了

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

研華傳遭駭客攻擊 公司：營運系統皆正常運作

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。