周年慶、連假行情 零售業、餐飲業10月創同月新高

經濟部統計處今（23）日公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計。綜合商品零售業、餐飲業因受到10月百貨週年慶，以及中秋、國慶連續假期影響，紛紛創下歷年同月新高。統計處坦言，批發業、零售業都有望守住今年正成長，但餐飲業難在年底前再翻轉今年累計減幅，轉正難度高。

統計處分析，批發業進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，加上蘋果新機熱潮，營收可望增溫，但仍需觀察國外新冠肺炎疫情，預估11月年增為0.2%至3.2%；零售業因電商雙11採購旺季展開及週年慶行情，有機率延續10月熱潮，預估11月年增率為0.5%至3.5%，批發跟零售業均有機會在年底前維持年度正成長。餐飲業雖然受會到週年慶行情有望拉抬，但因為接下來已無連續假期，預估11月為年減0.9至年增2.1%，難在年底前再翻轉。

批發業營業額為8,927億元，年減0.4%。建材及布疋服飾品批發業因國外疫情尚未有效控制各年減6.1%、7.6%；藥品及化粧品批發業年增10.8%，主因藥品業務擴展、流感疫苗出貨及部分藥品需求增加所致。

零售業營業額為3,518億元，創歷年同月新高，年增3.3%。最大漲幅為百貨公司業，年增15.0%，主因為節慶連假加上部分百貨舉辦週年慶活動；超級市場年增8.3%，主因業者展店，加上舉辦購物節、週年慶等促銷活動；便利商店年增6.8%，受惠持續展店，以及中秋、國慶連假出遊商機，帶動鮮食、飲品銷售增長；量販店年增11.3%，主因本月假日天數較去年同月增加，加上獨賣商品熱銷及線上購物業績成長挹注。

餐飲業營業額666億元，創歷年同月新高，年增3.1%，為今年二月春節以來最大增幅。其中餐館業因中秋、國慶連假聚餐及出遊商機，加上適逢百貨公司週年慶帶來集客效應，年增6.3%；飲料店業年減2.4%，主因市場競爭激烈部分業者縮減門市，以及氣溫下降影響冷飲銷售所致；外燴及團膳承包業年減30.3%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。