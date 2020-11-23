全台第一 台泥嘉義漁電共生發電案昨動工

台泥集團（1101）全力發展綠能，與台鹽合作在嘉義打造的「台泥嘉謙綠能嘉義漁電共生案」今天正式動工，目標明年7月開始正式發電，成為台灣第一宗進入實質建置的漁電共生案。

此次台泥主導的漁電共生計畫，委由台鹽旗下台鹽綠能統包工程，擬在60公頃的塭堤上，建設一座約43MW的太陽能電廠，預計2021年7月開始發電，平均年發電量達5,400萬度，可供應超過1.6萬戶家庭1年所需用電，20年累計可減少碳排放量達1,550座大安森林公園的碳吸附量。這成為國內首宗進入實質建置的漁電共生案場，具有示範性的指標意義。

台灣政府積極推動「能源自主」，目標到2025年，再生綠能占我國供電比例要達到兩成。其中具有乾淨、安全等特點的太陽能，被視為是最具發展潛力的綠能，不過台灣國土面積狹小，陸地可架設光電模組的面積無法達到綠能發展目標，必須考量將水域納入光電架設區。

根據漁業年報，台灣內陸魚塭總面積約3.38萬公頃 ，約可提供1.35萬公頃供光電架設。漁電共生希望在維持原有漁民養殖行為下，結合水產養殖與太陽能光電，不僅落實政府的再生能源政策，也充分展望循環經濟的精神，為國內的全新嘗試，希望能創造養殖、創能與環境三贏。

台泥主管表示，除了今天動工的漁電共生計畫裝置容量43MW，接下來還會繼續投入推動，中期希望能朝200MW的目標邁進。

今天的動土典禮，包括台泥集團董事長張安平，台鹽綠能董事長陳啟昱、嘉義縣長翁章梁都親自出席。張安平指出，台泥嘉謙綠能嘉義漁電共生案是台灣第一個動工的案子，這一路走來歷經3年，跨中央政府、地方政府和各部會的通力合作，彰顯綠能的重要性。

他說，今年10月可能是人類有史以來最熱的10月份，北極圈有大幅融冰滑落，對地球的影響目前不得而知，但這讓我更清楚發展綠能的重要性。台灣需要綠能才能繼續發展，台泥集團非常願意配合政府的政策，協助把台灣打造成一個綠能島，希望嘉義漁電共生案能成為台灣最漂亮、也最標竿的案子。