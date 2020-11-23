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虎將化身世界名畫超模 台灣虎航推「虎藏版名畫桌曆」

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣虎航推出「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」，不僅以逗趣歡樂氛圍，玩轉民眾對各幅名畫的既定印象外，還能讓超萌虎將陪伴虎迷2021年一整年。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」，不僅以逗趣歡樂氛圍，玩轉民眾對各幅名畫的既定印象外，還能讓超萌虎將陪伴虎迷2021年一整年。圖／台灣虎航提供

堪稱才貌雙全，並享有超高人氣的台灣虎航當家網紅—虎將，自2018年出道以來，不僅多次受邀在國內、外的重要大型活動進行虎迷握手會，這次，更破天荒成為世界知名畫作中的超級模特兒，推出「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」，不僅以逗趣歡樂氛圍，玩轉民眾對各幅名畫的既定印象外，還能讓超萌虎將陪伴虎迷2021年一整年。

「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」精選世界知名畫作，包括；孟克-《吶喊》、梵谷-《星空下的咖啡館》、莫內-《印象．日出》、米勒-《拾穗》、維梅爾-《戴珍珠耳環的少女》、達文西-《蒙娜麗莎的微笑》等，幅幅皆是廣為大眾知曉的曠世鉅作。

除了各幅畫作都可見虎將可愛的身影外，其中虎將造型及背景設計更是別具巧思，完美融入了台灣虎航所飛航之各國航點，例如《星空下的咖啡館》是在澳門的議事亭前地喝咖啡、《戴珍珠耳環的少女》是在釜山著名的廣安大橋前回眸一笑、《蒙娜麗莎的微笑》則是融入微笑之國的泰國等，每幅畫作都藏有數個幽默小心機，歡迎虎迷張大眼睛來尋寶。

此外，「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」虎迷們還可裁下名畫部份變成明信片，趁著節慶或是特殊節日寄送給親朋好友，在在皆展現設計上的巧思及其多功能的用途。

行家推薦、限量推出的「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」虎藏價只要220元，自上（10）月初於台灣虎航電商平台「虎禮選（tigerselect）」開放選購（https://bit.ly/3kyRULX）後，網路上的討論度極高，至今僅剩少額數量可供銷售，台灣虎航也呼籲有興趣的虎迷欲購從速，售完為止。

其他另有更多台灣虎航logo商品也非常值得收藏，更多商品內容請至虎禮選電商平台（https://tigerselect.tigerairtw.com/）參觀選購。

台灣虎航 咖啡館 電商

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