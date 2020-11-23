貿聯獲TCSA企業永續報告類電子資訊製造業銀獎

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，榮獲台灣企業永續學院「TCSA 台灣企業永續獎之企業永續報告類，電子資訊製造業銀獎」，肯定貿聯於2019年永續報告書內針對公司治理、環境管理及社會公益三方的努力與詳實的成果揭露。

「TCSA 台灣企業永續獎」為臺灣最客觀地的評選獎項之一，著重永續報告書資訊揭露的完整性、內容可信度、以及溝通的有效性，以表彰投入永續發展、友善環境及公益社會的企業組織。

貿聯董事長梁華哲表示：「感謝評審們給予貿聯企業永續的肯定，我們將持續精進公司治理，減緩營運對環境的衝擊，重視社會責任，為創造更美好的永續企業努力。」

由台灣永續能源研究基金會主辦之「TCSA 台灣企業永續獎」已邁入第13屆，為永續主題最具公信力的評選獎項之一，本屆有192家企業參獎，評審團成員包含486位志工評審與182位知名専家學者共同組成，接軌國際評選方法論等國際規範及評比準則，調查深具公信力與影響力。