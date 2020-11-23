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高科技人才看過來 日月光擴大徵才

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
日月光董事長張虔生（本報系資料庫） 楊宗穎
日月光董事長張虔生（本報系資料庫） 楊宗穎

日月光（3711）受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，營運成績亮眼，人才需求大幅提升，昨（22）日於日月光高雄K11廠區舉辦大型徵才活動，向年輕世代招手，以設備工程師、儲備幹部、技術員為主。另外12月19日上午，同樣在K11廠區，更將擴大展開招募活動。

針對青年就業問題，高雄市青年局規劃的青年就業補助加碼方案，傾聽年輕人的需求，提供豐富的高雄產業發展資訊，接軌就業資訊與媒合服務，積極創造北漂青年回鄉發展機會。而日月光在11月、12月兩場徵才活動招募到的新鮮人，更為明年首批適用對象，讓新人也能為自己賺進就業大紅包。

放眼2021年，5G、筆電、平板，以及網通設備的需求持續暢旺，是產能擴充、全力衝刺的最佳時機，更是日月光強勁的成長動能。隨著公司快速成長，明年高雄廠人才需求將超過3,000人，招募對象以製程工程師、研發工程師、自動化工程師、設備工程師及基層技術員等職務為主。

高雄以「產業轉型、增加就業」為號召，除了力邀高科技廠商的落腳，同步協助傳統產業的數位轉型，以創新引領智慧動能，讓製程更具效率。高雄積極布局5G發展，以群聚效益的方式，吸引相關上下游產業鏈廠商一起到高雄，共同帶動整體製造業的發展，增加多元在地就業機會。

日月光表示，該公司也致力於產學合作的深耕，提供接軌業界的經驗分享，期許持續聯手高雄在地的大專院校，與更多業界共同響應，團結彼此的力量，提供更多優質的工作機會，培養產業專業人才，並且留住人才，持續強化台灣產業的競爭力。

工程師 日月光

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