美妝客戶衝刺拉貨 太和下半年有望虧轉盈

太和-KY（4136）內外銷美妝客戶疫情之後的拉貨力道增溫，對下半年營收注入強勁的成長活水，有助下半年營運虧轉盈。公司表示，主要美妝品牌客戶在今年雙11紛紛加大對相關彩妝爆紅品、彩妝限定禮盒的拉貨力道，部分歐美客戶聖誕節限定彩妝禮盒的訂單加緊出貨，有助第4季旺季表現。

太和-KY表示，公司積極爭取疫情之後市場新鋭品牌的新客戶訂單，以及強化既有主要內外銷彩妝品牌客戶，有信心藉由「新爆品」推出後，在今年第4季與2021年市場銷售大幅增長的成果下，推進公司營運規模持續擴大。目前在手訂單已見明年第1季。

另一方面，太和-KY近日董事會決議通過擬透過持股100％的大陸孫公司麗鑫生技於大陸安徽省六安市設立子公司，太和-KY表示，在當地政府積極給予優惠招商補助的延攬下，預計2021年前進設廠擴增護膚類和彩妝類的産線，並將部分內銷和外銷客戶2021年訂單轉移至六安廠生產出貨，目標透過具競爭力的地區成本優化產品毛利表現，搶攻未來國際和中國市場高速成長的剛性需求商機。