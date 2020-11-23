廣積深耕智慧農業 茶葉自動包裝機導入北部茶園

全球工業電腦與AIoT系統領導廠商廣積科技（8050）持續深耕智慧農業領域，日前開發完成的茶葉自動包裝機已成功販售至北部有機茶園，除此之外，與嘉義大學產學合作的智慧農業戰情中心已建置完成並正式啟用。

廣積表示，此戰情中心配置廣積電視牆數位看板播放系統，透過多螢幕顯示對不同場域進行同步監控作業，並藉由廣積AIoT智慧物聯網技術，蒐集農業生產、溫溼度控管和肥培管理等資料，結合遠端監控系統進行農業大數據分析，取得最適化農業生產條件資訊，期能以科技智慧輔助農業生產技術，並強化農業生產管理流程。

嘉義大學近期舉辦「101週年校慶智慧農業研究成果發表會」，展現嘉大智慧農業研究中心成立2年多來團隊智慧研究成果，包括與廣積共同合作建置的智慧農業戰情中心。嘉義大學校長艾群表示，近幾年氣候變遷日趨嚴重導致天災頻傳，加上農村人口老化與少子化造成的缺工問題，種種因素迫使農業生產力受到衝擊，因此發展智慧農業以紓解農村人力荒已是趨勢。受邀與會的嘉義縣翁章梁縣長亦表示，科技利用是未來農業必然發展方向，未來科技化農業不論對預防病蟲害或是田間管理將讓農民在種植方面更加便利。

智慧農業和精準農業已經成為台灣農業發展主流，許多農產需要即時監控溫度、溼度、地下水等環境變化，以打造出最適生長環境。廣積科技陳友南副執行長表示，目前建置於嘉義大學的草莓溫室已與智慧農業戰情中心完成連線，透過廣積的邊緣運算設備與環境監測感測器即時收集溫室內的現場日照度、環境溫度、土壤PH值以及土壤電導率等資料，遠端上傳至戰情中心伺服器之資料庫系統內進行即時回報，統整成大數據分析資訊，取得最適化生產條件，維持溫室內草莓最佳生長環境以增加品質與收成量。

廣積持續深耕智慧農業領域，日前開發完成的茶葉自動包裝機已成功販售至北部有機茶園，此次希望藉由與嘉義大學合作所獲取的大數據資訊，建立包含場域佈建、資料收集以及研究分析等整套軟硬體架構的農業專家知識系統，以協助農民更有效率地生產出符合消費者需求之農產品。