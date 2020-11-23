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創新論／陳純敬：轉動5G 拚永續城市

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
新北市副市長陳純敬 新北市政府／提供
新北市副市長陳純敬 新北市政府／提供

台灣邁入5G時代，透過5G結合各種應用，帶來的智慧城市新樣貌也備受期待。新北市副市長陳純敬表示，新北市透過結合5G、大數據等技術，發展智慧城市，朝聯合國「永續發展目標（SDGs）」的永續城市經營，將此作為新北市安居樂業的願景。

經濟日報將於11月25日於台北國際會議中心舉辦「2020創新論壇」，以「5G啟動 產業智慧轉型」為主題，邀請各界先進，探討5G帶來的產業新氣象與應用。本論壇由經濟日報與遠傳電信共同主辦，台灣思科、新北市政府協辦，即起受理報名。

論壇邀請行政院副院長沈榮津、遠東集團暨遠傳董事長徐旭東出席致詞；遠傳電信總經理井琪、鴻海集團董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、陳純敬、Landing AI創辦人吳恩達等產業與官方重量級人士將發表專題演說，探討5G結合大數據、人工智慧、物聯網，帶動產業智慧轉型帶來的商機與挑戰。

陳純敬負責主導新北市智慧城市發展，他將以「5G智慧城市新樣貌」為題，發表專題演講。陳純敬指出，新北市早先發展過程無較好規劃，也面臨包含交通壅塞、高齡化、人口、環境等壓力與挑戰。

為此，新北市有相對應智慧系統，如道路養護，可透過iRoad智慧道路管理中心，即時管理、掌握、因應轄內道路與管線狀況。衛生、社福、長照資料也要透過智慧系統整合。

5G 遠傳電信 智慧城市

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