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內政部推耐震補強補助 最高補助450萬元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

為加強建築物耐震能力，內政部推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高補助新台幣450萬元，目前已有12案申請，大幅減輕民眾負擔。內政部表示，對建築物結構有疑慮的民眾，可直接電洽「階段性補強專案辦公室」諮詢，將有專人免費至社區說明。

內政部表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟弱層（俗稱軟腳蝦）問題，每件政府補助比率原則不超過補強費用的45%，最高補助金額可達450萬元。

此外，為提升有潛在危險疑慮建築物的居住安全，只要是「耐震能力初步評估結果危險度總分大於45分」、「耐震能力詳細評估結果為須補強或重建」或「經執行機關認定耐震能力具潛在危險疑慮」的建築物，申請階段性補強時，補助比率可提高至85%。

建築物耐震補強補助，自2018年推動迄今，已受理12案，其中位於花蓮縣國盛里的示範案例，為屋齡約25年地上6層、住戶36戶的社區，在0206花蓮大地震時受損，透過政府補助計畫與國震中心的專業協助，在不影響社區住戶生活的前提下，獲政府173萬餘元補助，於建築物1樓增設部分剪力牆（鋼筋混凝土牆），提升建物耐震強度，歷時約三個月完工，讓結構有安全疑慮的房子更加穩固。

內政部指出，為使民眾更清楚瞭解耐震階段性補強的申請、施作流程與重要性，特別委託國家地震工程研究中心成立「階段性補強專案辦公室」，提供相關耐震階段性補強諮詢服務，並就有意辦理或想瞭解耐震階段性補強的社區，免費派員前往說明，2019年推動至今年10月底，已辦理125場的社區或鄰里輔導說明會。

最後，內政部提醒，地震無法預測，為讓居住安全多一份保障，民眾若對建物結構有疑慮，歡迎踴躍申請耐震評估、階段性補強、或危老重建等補助，相關耐震階段性補強資訊，可洽「階段性補強專案辦公室」（電話：02-6630-0237）或至「私有建築物耐震階段性補強資訊網」瀏覽查詢。

內政部 地震

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